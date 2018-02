Neue Serie auf Telekom EntertainTV: „Picnic at Hanging Rock“ startet im Mai

Telekom EntertainTV, das 2017 mit „Der Report der Magd“ in den Streaming- und Serienmarkt eingestiegen ist und dringend einen weiteren Hit benötigt, feierte am Montag auf der Berlinale die Weltpremiere der australischen Produktion „Picnic at Hanging Rock“. Der Starttermin wurde von Regisseurin Larysa Kondracki ebenfalls verraten: Ab Mai 2018 soll die Serie zu sehen sein.

„Picnic at Hanging Rock“ ist ein Remake des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1975, dieser wiederum beruht auf dem Roman von Joan Lindsay. Die Story dreht sich um ein Mädcheninternat im australischen Victoria, geführt wird es von der strengen Mrs. Appleyard („Game of Thrones“-Star Natalie Dormer), die allerdings ein furchtbares Geheimbis verbirgt. Am Valentinstag des Jahres 1900 verschwinden dann beim titelgebenden Picknick vier ihrer Schülerinnen. Als die Polizei die Suche längst aufgegeben haben, machen zwei Anwohner eine furchtbare Entdeckung…

Was die neue Serie, die circa sechs Stunden dauern wird, ausmacht: Produktion und Regie verfilmen die düstere Geschichte mit besonders viel Style. Die Kostüme und Sets in „Picnic at Hanging Rock“ sind teilweise märchenhaft, bei manchen Kameraeinstellungen ist der Hang zum großen Style aber leider etwas bemüht. Das Zeug zum Serien-Highlight hat „Picnic at Hanging Rock“ trotzdem, die Story ist nicht nur mysteriös, sondern auch mit einer Tragik versehen, an die nicht viele Konkurrenten herankommen.