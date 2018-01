Staffel 2 von „The Handmaid’s Tale“: Trailer und Starttermin veröffentlicht

Die Dystopie „The Handmaid’s Tale“ avancierte 2016 nicht nur zum Zuschauerliebling, sondern gewann auch die wichtigsten Preise, die eine Serie gewinnen kann. Zum Beispiel den Emmy und den Golden Globe für „Best Drama“, dazu wurde Hauptdarstellerin Elisabeth Moss mit Awards überhäuft. Die Serie, die vom US-Sender Hulu produziert wird, ist in Deutschland auf Telekom Entertain zu sehen, Fans warten seit Monaten auf die zweite Staffel.

Am 25. April wird in den USA die zweite Staffel von „The Handmaid's Tale" starten, Telekom Entertain wird gut daran tun, die Geschichte zeitnah darauf auch in Deutschland auszustrahlen.

Die Serie spielt in einer Variante der Zukunft, in der religiöse Spinner in den USA die Macht übernommen haben. Frauen dienen oft nur als Legehennen, da ein Großteil der Menschheit nicht mehr zeugungsfähig ist. Doch in der zweiten Staffel wächst der Widerstand gegen dieses System weiter an, was der erste Trailer auch andeutet: