Neue Serie bei Netflix: „The Punisher“ startet am 17. November

Eigentlich sollte die Netflix-Serie „The Punisher“ am 13. Oktober weltweit auf dem Streaming-Dienst starten, Jon Bernthals Antiheld trat bereits in der Serie „Daredevil“ auf, nun folgt seine eigene Serie. Doch der anvisierte Start wurde verschoben, Grund dafür war das Massaker von Las Vegas.

Ein Mann eröffnete am 1. Oktober von einem Hotelfenster aus das Feuer auf Konzertbesucher und tötete innerhalb kürzester Zeit 58 Menschen, bevor er eine seiner Waffen gegen sich selbst richtete. Mehr als 500 Personen, darunter auch Kinder, wurden verletzt. In „The Punisher“ gibt es besonders viele Shootouts, die unangenehme Assoziationen wecken könnten, deshalb wurde die Serie verschoben.

In einem neuen Trailer zur Serie hat Netflix nun das finale Startdatum der Serie verkündet. Am 17. November wird die komplette erste Staffel in der Mediathek abrufbar sein.