Nils Frahm kündigt sein neues Album „ALL MELODY“ für Januar an

Der Saal 3 des Berliner Funkhauses, wo einst der DDR-Hörfunk seine Heimat hatte, ist für Nils Frahm ein zweites Wohnzimmer. Hier entstand zum Großteil sein nunmehr siebtes Album ALL MELODY, das der Pianist für Anfang kommenden Jahres angekündigt hat.

Für die Arbeit am Album hat sich Frahms zwei Jahre lang in sein Studio im Berliner Funkhaus zurückgezogen und sich nur auf die Musik konzentriert. Perfektionistisch wie Frahm arbeitet, ist ALL MELODY natürlich nicht eins zu eins das, was er sich zu Beginn vorgestellt hat: „Dieses Album vereint diejenigen Aufnahmen, die meines Erachtens nach hervorstechen, und es beschreibt meine jüngsten musikalischen Entdeckungen auf die für mich denkbar beste Art.“

Fans von Frahms zeitgenössischer Klassik, die wie sich wie von Zauberhand mit minimalistischen Elektro zu verbinden scheint, wird die Nachricht vom neuen Album freuen. ALL MELODY von Nils Frahm wird am 26. Januar auf dem Label Erased Tapes erscheinen. Für 2018 hat er außerdem seine erste Welt-Tournee seit 2015 angekündigt. Termine stehen noch nicht fest.

Seht hier die Tracklist und das Album-Cover zu „ALL MELODY“ von Nils Frahm:

The Whole Universe Wants To Be Touched Sunson A Place My Friend The Forest Human Range Forever Changeless All Melody #2 Momentum Fundamental Values Kaleidoscope Harm Hymn