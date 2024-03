Nick Cave live in Deutschland: Tickets, Termine, Vorverkauf

Nick Cave and The Bad Seeds kommen für vier Konzerte nach Deutschland. MUSIKEXPRESS präsentiert

Nick Cave hat vier Konzerte angekündigt, auf denen er in Deutschland sein kommendes Album „Wild God“ vorstellen wird. Mit den Bad Seeds kommt der australische Musiker im Herbst nach Oberhausen, Berlin, Hamburg und München. MUSIKEXPRESS präsentiert.

Am 30. August wird mit „Wild God“ die 18. Platte Caves erscheinen. Er sagt: „Ich hoffe, das Album hat auf die Hörerschaft die gleiche Wirkung wie auf mich. Es dringt aus den Lautsprechern und reißt mich mit. Es ist ein kompliziertes Album, aber es ist auch zutiefst und mit Freude ansteckend.“

Nick Cave & The Bad Seeds

The Wild God Tour

Supports: Dry Cleaning*, The Murder Capital +

24.09.2024 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA *

29.09.2024 Berlin – Uber Arena *

08.10.2024 Hamburg – Barclays Arena *

18.10.2024 München – Olympiahalle +

Tickets für die Termine gibt es ab Donnerstag, den 21. März, 10 Uhr exklusiv via eventim.de.

Über „Wild God“

Zur Ankündigung heißt es in der Pressemitteilung: „Auf den neuen Tracks von „Wild God“ bewegt sich das Kollektiv zwischen Konvention, Experimenten, Anspannung und Entspannung und nimmt dabei auch Abzweigungen und Umwege in Kauf, die die Bilder und Emotionen in Caves Erzählungen noch verstärken. So gibt es Momente, die an die Vergangenheit der Bad Seeds erinnern, die aber nur flüchtig aufleuchten und eher dazu dienen, den Fortschritt der Band zu untermauern.“

Kompliziert, aber mitreißend

Cave findet: Es sei ein „kompliziertes Album, aber auch mitreißend.“ Weiterhin erklärt er, dass es für die Platte keinen Masterplan gab, aber es immer auch das emotionale Mindset der Musiker widerspiegeln würde. In diesem Fall „scheint es sehr happy zu sein“.