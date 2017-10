Das aktuelle Album SKELETON TREE führte so manche Jahresbestenliste 2016 an, in unserer landete es auf Platz 2 knapp hinter Bon Ivers 22, A MILLION. Es war eine Platte, die die Fans berührte – sie war die erste nach dem Tod von Nick Caves Sohn Arthur im Jahr 2015. Auch der begleitende Film ONE MORE TIME WITH FEELING, der den Entstehungsprozess der Platte zeigte, rührte zu Tränen.

Nick Cave & The Bad Seeds spielten Anfang dieses Jahres in Caves australischer Heimat die ersten Konzerte im Rahmen der SKELETON-TREE-Tour, aber auch die ersten Konzerte seit dem Tod von Arthur Cave im Jahr 2015. Nun sind sie auf Deutschland-Tour, präsentiert vom Musikexpress. Die Shows in Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf sind schon Geschichte, Termine in Berlin und München stehen noch aus. Die sind natürlich längst ausverkauft. Umso freuen wir uns mit Euch, dass wir für das Konzert in Berlin am 22. Oktober 2017 noch 2 x2 Tickets verlosen können.

Nick Cave & The Bad Seeds: Gewinnt Tickets für das ausverkaufte Berlin-Konzert!

Ihr wollt am kommenden Sonntag Nick Cave & The Bad Seeds in der Berliner Max-Schmeling-Halle sehen? Markiert zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel einfach unter unserem entsprechenden Facebook-Post den Menschen, den Ihr als Begleitung mitnehmen wollt. Wichtig: Checkt danach bis spätestens Donnerstag um 10:30 Uhr Eure Postfach bei Facebook – vielleicht haben wir Dich, Dich oder Dich ja als GewinnerIn gezogen und informiert!

Wer kein Facebook nutzt, kann alternativ auch seine Daten mit dem Lösungswort „Nick Cave“ in folgendes Formular eintragen. Hier genau so wichtig: Checkt spätestens am Donnerstag wieder Euer E-Mail-Postfach. Viel Erfolg!

