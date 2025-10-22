Nick Cave & The Bad Seeds: Live-Album LIVE GOD angekündigt
LIVE GOD: Nick Cave & The Bad Seeds bannen Live-Erlebnis auf Platte. Hier alle Infos.
Nick Cave & The Bad Seeds werden mit LIVE GOD ein neues Live-Album veröffentlichen – eine Dokumentation ihrer gefeierten „Wild God“-Tour, die 2024 und 2025 durch Großbritannien, Europa und Nordamerika führte. Das Werk umfasst 18 Live-Titel und soll die intensive, transzendente Atmosphäre dieser Konzerte eingefangen haben, die Nick Cave selbst laut Pressemitteilung als „ein Gegenmittel zur Verzweiflung“ beschreibt.
Veröffentlichung und Formate
LIVE GOD erscheint am 5. Dezember 2025 und kann ab sofort vorbestellt werden. Das Album wird in drei Formaten erhältlich sein:
- Premium-Doppel-LP im Gatefold-Sleeve und farbigen Innenhüllen
- Doppel-CD in Digisleeve-Verpackung mit UV-Spotlackierung und farbigen Cardwallets
- Digitale Version für Download und Streaming
Das Album erscheint auf dem Label Bad Seed in Zusammenarbeit mit Play It Again Sam.
„Wild God (Live God)“ schon vorab zum Hören und Sehen
Die erste Live-Single „Wild God (Live God)“ gibt es jetzt schon mal zum Vorglühen:
Inhalt und Tracklist
Das Live-Album enthält Aufnahmen des gesamten Studioalbums WILD GOD (2024) sowie neu interpretierte, ältere Tracks aus dem Repertoire der Band, darunter:
- From Her to Eternity
- Papa Won’t Leave You, Henry
- Into My Arms
Komplette Tracklist:
- Frogs
- Wild God
- O Children
- From Her to Eternity
- Long Dark Night
- Cinnamon Horses
- Tupelo
- Conversion
- Bright Horses
- Joy
- I Need You
- Carnage
- Red Right Hand
- White Elephant
- O Wow O Wow (How Wonderful She Is)
- Papa Won’t Leave You, Henry
- Into My Arms
- As The Waters Cover The Sea
Tournee-Finale und neue Termine 2026
Die „Wild God“-Tour endet im Februar 2026 in Australien und Neuseeland. Im Sommer desselben Jahres kehren Nick Cave & The Bad Seeds dann für eine Reihe großer Open-Air-Konzerte und Festivalauftritte nach Europa zurück. Der Auftakt findet am 10. Juni im Malahide Castle in Irland statt.
Anschließend führt die Tour durch Deutschland, Dänemark, Tschechien, Österreich, Griechenland, Italien, Belgien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Kroatien, Serbien, Rumänien, Norwegen und Litauen. Das Finale ist am 28. August beim Rock en Seine Festival in Frankreich geplant. Weitere Termine werden noch bekannt gegeben.
Nick Cave & The Bad Seeds live in Deutschland 2026 – Konzerttermine im Überblick
- 16.06.2026 – Lingen, Open Air an der EmslandArena
- 30.06.2026 – Berlin, Waldbühne Berlin
- 02.08.2026 – Dresden, Filmnächte am Elbufer
- 23.08.2026 – München, Königsplatz München
- 25.08.2026 – Bonn, Kunst!Rasen
Tickets & Vorverkaufsstart
Der Vorverkauf zum Deutschlandzweig der Tour startete bereits am 8. Oktober an allen bekannten Vorverkaufsstellen.