Warum Nick Cave einmal so tat, als wäre er Nicolas Cage

Bereits Anfang des Monats erzählte Nicolas Cage in einem Interview, dass er fast täglich mit Nick Cave verwechselt werden würde – schließlich unterscheiden sich die Nachnamen der beiden nur um einen Buchstaben. Jetzt packte auch Cave eine Verwechslungsgeschichte aus, die ihm wohl besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Fan vom falschen Nic(k)

In seinem „Red Hand Files Newsletter“ spricht Cave immer wieder zu seinen Fans, beantwortet Fragen oder erzählt Anekdoten. In seinem aktuellen Beitrag antwortete er auf die Frage zweier Fans, was er zu Cages Erzählung zu sagen hätte. Er erzählte daraufhin von einem Treffen in Brasilien, als er auf einen Mann traf, der ihn wohl wie viele andere auch mit Nicolas Cage verwechselte. Dieser Mann – Diego – wusste zwar, dass es sich um Nick Cave handelte, dachte aber, dieser sei Schauspieler wie Nicolas Cage und nicht Musiker. „Diego wurde plötzlich total aufgeregt, sprang auf seinem Hocker herum und sagte, dass er mich liebte, dass er mein größter Fan war und so weiter und so fort“, so Cave.

„Er sah mich immer wieder an, dann sein Getränk, schüttelte verwundert den Kopf und sagte: ‚Nick Cave. Verdammter Nick Cave.‘“ Der Musiker hat ihn darauf wohl gefragt, ob alles in Ordnung sei, woraufhin Diego wohl in Tränen ausbrach und erklärte, dass seine Frau ihn rausgeschmissen habe und ihn hassen würde. Cave erzählte weiter: „Ich war betrunken, also umarmte ich ihn und fragte: ‚Warum hasst sie dich?‘ Er sagte: ‚Sie hält mich für dumm.‘“ Dann hat der Brasilianer wohl auf Cave gezeigt und meinte: „Aber sie liebt dich verdammt nochmal.“ Seine Begründung: „‚Peggy Sue Got Married‘ ist ihr Lieblingsfilm. Sie hat ihn bestimmt hundert Mal gesehen.“

Nick Cave scheint gerne so zu tun, als ob er Nicolas Cage sei

Anscheinend wollte Cave den Mann nicht noch mehr verunsichern und tat so, als ob er wirklich der Schauspieler sei. Weiter heißt es nämlich: „Ich sagte so etwas wie: ‚Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du. Hollywood ist nicht so toll, wie es immer dargestellt wird. Es kann ein grausamer Ort sein. Manchmal ist man einsam‘ und so weiter. Nach einer Weile begann ich, mich für mein Thema zu erwärmen. Ich erzählte ihm, dass die Dreharbeiten zu ‚Raising Arizona‘ die außergewöhnlichste Erfahrung und ein Höhepunkt meiner Karriere gewesen seien, dass John Goodman eine faszinierende und komplexe Figur sei und dass es ein echtes Privileg sei, mit den Coen-Brüdern zu arbeiten, die ‚Meister ihres Fachs‘ seien und all diesen Mist.“

„Diego ist nicht dumm“ – aber vielleicht ein bisschen betrunken

Damit schien der Australier Diego wohl ein wenig aufgemuntert zu haben – und er ließ sich sogar dazu überreden, eine kleine Nachricht an seine Frau zu verfassen. Also schrieb er auf einen Zettel: „Liebe Ana, Diego ist nicht dumm. Er ist ein guter Typ. Alles Liebe, Nic Cage.“

Obwohl die Verwechslungsgefahr der beiden Künstler wohl sehr hoch sei, scheint es Nick Cave nicht wirklich zu jucken – ganz im Gegenteil. Er beendete seinen Post mit: „Aber das stört mich nicht. Ich bin ein Fan. Habt ihr ‚Mandy‘ gesehen? Mein Gott. Was für ein Film!“