Nick Cave & The Bad Seeds: Teil 2 der B-SIDES AND RARITIES angekündigt – neuer Song „Vortex“ im Stream

Foto: Cat Stevens. All rights reserved.

Nick Cave and The Bad Seeds

16 Jahre nach dem Release der ersten B-Seiten-Kompilation von Nick Cave & The Bad Seeds erscheint am 22. Oktober 2021 die lang erwartete Fortsetzung B-SIDES AND RARITIES PART 2.

Empfehlung der Redaktion Nick Cave und Warren Ellis liefern Soundtrack zu Marilyn-Monroe-Biopic

Gemeinsam mit Bandkollege Warren Ellis hat Cave insgesamt 27 Demo-Versionen, Outtakes und Raritäten, sowie den bislang unveröffentlichten Song „Vortex“ zusammengetragen. Nick Cave und Warren Ellis schrieben den Track bereits im Jahr 2006, zusammen mit Martin Casey und Jim Sclavunos. Weil sich die vier Musiker – gemeinsam in gleich zwei Bands spielend – lange nicht entscheiden konnten, ob „Vortex“ nun als Bad-Seeds- oder Grinderman-Titel erscheinen sollte, verschwand der Song vorerst in der Schublade.

Hört „Vortex“ hier im Stream:

Während die Vorgänger-Platte sich dem Schaffen der Band in den Jahren von 1988 bis 2005 widmete, deckt B-SIDES AND RARITIES PART 2 den Zeitraum von 2006 bis 2020 ab. Zusätzlich zu den Vinyl-, CD-, und Digital-Versionen des Albums wird auch ein limitiertes Vinyl-Boxset erscheinen, das beide Teile der B-SIDES AND RARITIES auf insgesamt 83 Tracks vereint.

Warum B-SIDES AND RARITIES Caves Lieblingsalbum ist

Seine erste B-Seiten-Sammlung habe Nick Cave schon immer anderen Alben vorgezogen, verriet der Sänger über die Platte von 2005. „Es ist das einzige Album, das ich mir bereitwillig anhören würde“, so Cave. „Es wirkt entspannter, stellenweise sogar etwas unsinnig, enthält aber durchweg schöne Songs. B-SIDES AND RARITIES PART 2 führt diese seltsame und schöne Sammlung verlorener Songs der Bad Seeds weiter.“

Die gesamte Tracklist zu B-SIDES AND RARITIES PART 2:

CD 1 / VINYL 1:

Hey Little Firing Squad

Fleeting Love

Accidents Will Happen

Free To Walk (With Debbie Harry)

Avalanche*

Vortex

Needle Boy

Lightning Bolts

Animal X

Give Us a Kiss

Push The Sky Away (Live with The Melbourne Symphony Orchestra)*

CD 2 / VINYL 2

First Skeleton Tree*

King Sized Nick Cave Blues*

Opium Eyes*

Big Dream (With Sky)*

Instrumental #33*

Hell Villanelle*

Euthanasia*

Life Per Se*

Steve McQueen*

First Bright Horses*

First Girl in Amber*

Glacier*

Heart that Kills You*

First Waiting for You*

Sudden Song*

Earthlings

*bisher unveröffentlichte Titel