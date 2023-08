Nick Cave über seine Trans-Fans: „Ich liebe all meine Fans“

Cave teilt, dass er einen „väterlichen Instinkt“ gegenüber Fans empfindet.

In einem Beitrag auf seiner „Red Hand Files“-Website hat Nick Cave eine Frage über seine Einstellung zu seinen Trans-Fans mit den Worten „Ich liebe all meine Fans“ beantwortet.

„Was hältst du von deinen Transgender-Fans oder generell von Trans-Menschen?“ lautete die Frage konkret. „Als eine junge Trans-Frau hatte ich im Bezug auf Gender sowohl positive, als auch negative Erfahrungen mit anderen Fans deiner Arbeit und bin neugierig, wo du zu dem Thema stehst“, erklärte die Person weiter.

Bevor Cave jedoch auf die Frage genauer einging, beantwortete er noch die Frage nach seinem Enneagram — eine Art von Persönlichkeitstest — und beschrieb seine Gefühle gegenüber seiner Fans als einen „seltsamen väterlichen Instinkt“.

Die Welt als ein „Kollektiv von Individuen“

Daraufhin folgte dann seine Antwort auf die Frage um seine Trans-Fans: „Ich habe auch einen weiteren Impuls, der hoffentlich weiter verbreitet ist, und zwar, dass man alle mit dem gleichen Level von Liebe und Respekt behandelt, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Sexualität, welche Religion oder irgendetwas anderes. Im Grunde sehe ich die Welt als ein Kollektiv von Individuen, allesamt einzigartig in ihrer Zerbrochenheit, die im Kern eine gemeinsame und verbindliche Gleichheit im Geiste haben.“

„Also Amelia“, fuhr der Sänger fort. „Obwohl ich etwas unsicher bin, wo ich bei diesen Dingen stehen soll, oder eher, warum ich überhaupt irgendwo stehen soll, werde ich trotzdem dies sagen — ich liebe meine Trans-Fans voll und ganz und wünsche ihnen das Beste, so wie ich all meine Fans liebe und ihnen das Beste wünsche. Ich empfinde ihnen gegenüber die gleiche Fürsorgepflicht, die ich gegenüber allen fühle, die in meinem Wirkungsbereich existieren. Ich hoffe auch, dass sie alle ihnen zustehenden Rechte erhalten, und dass sie ein Leben in Würde und Freiheit führen können, frei von Gewalt und Vorurteilen. Ich wünsche diese Dinge, wie ich sie allen Menschen wünsche.“

Cave schrieb weiter: „Als Musiker ist es ein wahres Privileg, auf der Bühne zu stehen und zu sehen, wie eine Menge ungleicher Individuen sich in der gemeinsamen und inklusiven Vitalität der Musik verlieren; zu beobachten, wie Menschen über sich selbst hinauswachsen, vereint durch die angeborene spirituelle Gleichheit, die unter der Bedingung der Identität vergraben ist. Es ist sehr bewegend, zu sehen und völlig zu verstehen, dass wie alle in unserer individuellen Persönlichkeit auf einzigartige Weise seltsam sind, wir aber dennoch unter der Herrschaft einer größeren, alles umgebenden Kraft eins sind. Das ist das Geschenk und die Offenbarung der Musik.“