Nicki Minaj: Gemeinsamer Auftritt mit Donald Trump steht bevor

Nicki Minaj tritt am 28. Januar mit Donald Trump bei einem Event in Washington auf. Die Rapperin bestätigte ihre Teilnahme an der „Trump-Accounts“-Feier trotz Kritik.

Seit Wochen steht Nicki Minaj wegen ihrer öffentlichen wie vehementen Unterstützung für die Administration von Donald Trump in der Kritik. Mit ihrem Engagement spaltet die Rapperin die Öffentlichkeit: Zum einen steht die MAGA-Bewegung hinter ihr, zum anderen erntet sie massive Kritik für ihre Aktionen. Nun steht der nächste Höhepunkt bevor – zumindest aus ihrer Sicht.

Gemeinsame Veranstaltung mit dem Präsidenten

Die Musikerin wird schon bald direkt an der Seite von US-Präsident Donald Trump zu sehen sein. Sie wird an einem kommenden Event teilnehmen, das den Start der sogenannten „Trump-Accounts“ zelebrieren soll. Die Feierlichkeiten finden am 28. Januar 2026 statt, ihre Teilnahme bestätigte die Künstlerin bereits am 24. Januar 2026 via X.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Veranstaltung des US-Finanzministeriums findet in Washington D.C. statt und markiert den Startschuss eines neuen privaten Altersvorsorgeprogramms der Regierung zur Unterstützung von Kindern. Donald Trump und Finanzminister Scott Bessent werden als Hauptredner auftreten. Die genaue Rolle von Nicki Minaj während der Feier ist bisher noch nicht bekannt.

Große Vorfreude

Die 12-fach-Grammy-nominierte Künstlerin macht aus ihrer Vorfreude kein Geheimnis. In einem weiteren Post zeigte sie ihre Begeisterung darüber, bald Seite an Seite mit weiteren Befürworter:innen der MAGA-Bewegung zu stehen. Sie reagierte auf eine Liste der Teilnehmer:innen, in der sie aufgeführt ist, mit einem Bild von sich vor der amerikanischen Flagge. Weitere bekannte Trump-Unterstützer:innen vor Ort werden Kevin O’Leary, Cheryl Hines, der texanische Senator Ted Cruz und Karoline Leavitt, Pressesprecherin des Weißen Hauses, sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zudem schrieb die Performerin: „Das ist die wahre Bedeutung von ‚Gutes weitergeben‘.“ Weiter hieß es von ihr: „Frühe finanzielle Bildung und Unterstützung für unsere Kinder verschaffen ihnen einen entscheidenden Vorsprung im Leben. In manchen Fällen werden sie sogar ihren eigenen Eltern beibringen, wie und worin man investiert. Das macht mich sehr glücklich.“

Unbeeindruckt von Kritik

Die lauter werdende Kritik an ihren Lobpreisungen für den US-Präsidenten scheint die 43-Jährige nicht von ihrem Weg abzubringen. Immer wieder folgt eine weitere Aktion: Nachdem sie sich auf einem Event von „Turning Point USA“ neben Erika Kirk zeigte und Mitte Januar 2026 gegenüber dem freien Journalisten Don Lemon verbal entgleiste und diesen stark beleidigte, markiert der anstehende Auftritt mit dem Präsidenten den bisherigen Höhepunkt ihrer Trump-Liebe.

Die Gegenreaktionen haben es jedoch ebenfalls in sich: Tausende unterzeichneten eine Petition, die sich für eine Abschiebung der Musikerin zurück in ihre Heimat Trinidad stark macht. Dies hängt damit zusammen, dass sie bereits im Jahr 2024 sowie kürzlich verlauten ließ, keine US-Staatsbürgerin zu sein.

_________________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single