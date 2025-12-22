Nicki Minaj nennt JD Vance „Attentäter“ bei TPUSA-Event

Nicki Minaj sorgte beim TPUSA-Event für Verwirrung, als sie Vizepräsident JD Vance als „Attentäter“ bezeichnete. Erika Kirk reagierte gelassen auf den Fauxpas.

US-Vizepräsident JD Vance sei ein „Attentäter“ – mit dieser Aussage sorgte Rapperin Nicki Minaj während eines Gesprächs mit Erika Kirk für Aufsehen. Die Musikerin nahm am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, an einem „Turning Point USA“-Event teil und nannte Vance „Assassin“.

Verwirrende Aussagen über JD Vance

Die Rapperin performte beim „TPUSA’s AmericaFest“ auf der Bühne und sprach im Anschluss mit Erika Kirk, der Witwe von Charlie Kirk. Hierbei bot sie einige Lobpreisungen für die aktuelle US-Regierung, und die Ehefrau des Verstorbenen befragte sie zu ihrem Einstieg in die Politik, wie „TMZ“ berichtet.

Zunächst heizte sie das Publikum an, indem sie jungen Männern riet, sie sollten nicht zu „neuem Abschaum“ werden – „Newscum“, eine Anspielung auf den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Stattdessen sollten sich alle ein Beispiel am „gutaussehenden“ und „charmanten“ Präsidenten Donald Trump nehmen.

Im Folgenden verwirrte die 43-Jährige allerdings mit einer weiteren Aussage: „Und es gibt großartige Vorbilder wie den Attentäter J.D. Vance.“ Ein Satz, der nicht zu den vorangegangenen Lobpreisungen passte. Die Künstlerin verstummte und vergrub ihr Gesicht in ihren Händen, das Publikum war eindeutig verwundert.

Wie reagierte Erika Kirk auf den Vorfall?

Auch die Witwe des verstorbenen Charlie Kirk konnte den Satz der Rapperin nicht klar einordnen. Der Aktivist und Trump-Unterstützer wurde im September 2025 während einer Rede an einer US-Universität getötet.

Seine Ehefrau reagierte allerdings gelassen. Sie sagte, sie habe schon „alles unter der Sonne gehört“, und lachte gemeinsam mit Nicki Minaj über den Fauxpas.

Im anschließenden Gespräch verstanden die beiden Frauen sich gut. Gelassen im Anblick der Gemeinsamkeit, regelmäßig Wut auf Social Media ausgesetzt zu sein, sprachen sie darüber, Hater zu ignorieren.