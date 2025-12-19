Donald Trump kündigt „Patriot Games“ an – Erinnerung an „Hunger Games“

US-Präsident Trump kündigt einen landesweiten Sportwettbewerb für High-School-Athlet:innen an. Die „Patriot Games“ erinnern stark an die dystopische Filmreihe.

Die USA feiern bald ihr 250. Jubiläum. Hierzu will US-Präsident Donald Trump groß auffahren und kündigt ein großes Sportevent mit den besten High-School-Athlet:innen an. Die Idee erinnert allerdings stark an die „Tribute von Panem“.

Trump kündigt die „Patriot Games“ an

Der US-Präsident hat für die Feierlichkeiten rund um das 250. Jubiläum der USA eine riesige landesweite Sportveranstaltung angekündigt. Das Weiße Haus plane, die „Patriot Games“ auszurichten – einen Wettbewerb, in dem die besten jungen Athlet:innen des Landes gegeneinander antreten sollen.

„Im Herbst werden wir die allerersten ‚Patriot Games‘ ausrichten, eine beispiellose viertägige Sportveranstaltung mit den besten Highschool-Athleten – jeweils einem jungen Mann und einer jungen Frau aus jedem Bundesstaat und Territorium“, teilte der Präsident in einer Videobotschaft der Organisation „Freedom 250“ mit.

„Patriot Games“ oder „Hunger Games“?

Fans der „Tribute von Panem“-Reihe dürfte das bekannt vorkommen. Der Plan des Weißen Hauses erinnert stark an die Filmreihe. Hollywood-Star Jennifer Lawrence spielt hier Katniss Everdeen, die in den sogenannten „Hungerspielen“ um ihr Leben kämpfen muss. In dem fiktiven Land Panem werden jeweils zwei Tribute aus jedem Distrikt gezwungen, in den Spielen anzutreten und auf Leben und Tod zu kämpfen, bis ein Gewinner übrig bleibt.

Die Reaktionen auf die Ankündigung ließen nicht lange auf sich warten. Die US-Demokraten zogen den Vergleich zu den „Hunger Games“ als Erste auf X, indem sie einen Filmausschnitt aus dem ersten Teil der Reihe posteten. Zahlreiche Kommentare folgten: „Präsident Snow hat die allerersten Hungerspiele angekündigt. Ich frage mich, wann er die Rechte der Staaten abschafft und uns in Bezirke aufteilt“, schrieb eine Nutzerin. „Als ich sagte, ich wolle mehr Hungerspiele, meinte ich ein neues Buch und nicht, sie selbst zu erleben“, kommentierte eine andere.

Weitere Ankündigungen für das Jubiläum

In seinem Ankündigungsvideo ließ Trump zudem verlauten, er wolle einen Triumphbogen in Washington errichten lassen. „Wir sind die einzige bedeutende Stadt ohne Triumphbogen. Einen wunderschönen Triumphbogen, wie in Paris“, sagte er. Zudem soll im Zuge der Feierlichkeiten ein UFC-Kampf auf dem Gelände des Weißen Hauses veranstaltet werden. Dieser soll zum 80. Geburtstag des Präsidenten am 14. Juni 2026 stattfinden.