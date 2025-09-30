Nicole Kidman und Keith Urban sollen sich getrennt haben

US-Medien melden, dass der Musiker die Schauspielerin nach 19 Jahren Ehe verlassen hat. Böses Blut floß wohl nicht.

Alles aus nach 19 Jahren Ehe! Nicole Kidman und Keith Urban galten lange Zeit als Traumpaar, nun sollen sich die beiden einvernehmlich getrennt haben, heißt es unter anderem bei „TMZ“ und „People“. Der Musiker sei bereits im Sommer aus dem gemeinsamen Anwesen in Nashville ausgezogen, heftigere Streits habe es nicht gegeben.

Dennoch habe es laut „PageSix“ einen Kampf um die gemeinsame Beziehung gegeben. Vor allem Kidman soll die Fortführung der Ehe am Herzen gelegen haben. Bekannte des Paares bestätigten „People“, dass die Schauspielerin das Ende der Verbindung nicht wollte.

Keith Urban und Nicole Kidman haben zwei Töchter, Sunday Rose und Faith Margaret. Die 17-Jährige und die 14-Jährige sollen derzeit weiter bei der Mutter wohnen. Der Musiker habe sich derweil anderweitig in Nashville eingerichtet. Ob sich das Paar scheiden lassen wird, bleibt abzuwarten.

„Es ist, als lebten sie in einer Welt, aber nie zur gleichen Zeit“

Während bislang keine näheren Gründe für das Ehe-Aus bekannt sind, heißt es von Freunden der Familie, dass das Paar darunter litt, so viele Tage im Jahr voneinander getrennt zu sein. „Es ist, als lebten sie in einer Welt, aber nie zur gleichen Zeit“, sagte eine Person, die den beiden nahesteht, der britischen „Daily Mail“. Vor einigen Monaten wurde in die Villa des Paares eingebrochen, keiner der beiden war anwesend.

Öffentliche gemeinsame Auftritte wirkten indes bis zuletzt sehr vertraut. Noch im Juni feierte Kidman das 19-jährige Jubiläum ihrer Hochzeit mit einem intimen Instagram-Bild und einer Liebeserklärung an ihren Mann. Im April erzählte sie „People“: „Ich bin so glücklich, dass Keith an meiner Seite ist. So kann ich das tun, was mir wichtig ist und wo auch immer das ist, denn ich weiß, dass ich immer ein Zuhause habe.“

Offenbar ist ihnen irgendwann die Liebe abhanden gekommen.