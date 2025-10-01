Nicole Kidman und Keith Urban: Erste Details zu ihrer Scheidung

Good Neighbours im Video-Interview: „Wir waren insgesamt nur zehn Tage zu Hause“

Angeblich seien verletzte Gefühle & eine andere Frau im Spiel gewesen, aber auch ein Elternplan ist gefasst

19 Jahre lang galten Nicole Kidman und Keith Urban als Paar, doch Medienberichten zufolge habe Kidman am 30. Oktober die Scheidung eingereicht. Nun gibt es erste Details aus den Scheidungspapieren.

Schleichender Trennungsprozess

Wie die Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichten, gibt die Schauspielerin „unüberbrückbare Differenzen“ als Scheidungsgrund an. Freund:innen des Paares gaben etwa bekannt, dass die beiden „in einer Welt leben, aber nicht in der selben Zeit“. Die Schauspielerin und der Musiker verbrächten die meiste Zeit des Jahres getrennt voneinander. Doch offenbar brodelt es hinter den Kulissen. Wie unter anderem „People Magazine“ berichtet, soll Kidman sich „verletzt und betrogen“ fühlen, angeblich sei auch eine andere Frau im Spiel. Doch ein offizielles Statement fehlt dazu von beiden Parteien.

„Sie wollte ihre Ehe retten und glaubte, dass sie das schaffen könnte, aber es scheint, als hätte er sich bereits weiterentwickelt“, erklärte eine Quelle gegenüber „People Magazine“. Eine Quelle aus Urbans Umfeld hatte dem Magazin mitgeteilt, der Country-Sänger habe zuletzt „einige Dinge durchgemacht“, während eine Person aus Kidmans Umfeld hinzufügte, er treffe „seit einiger Zeit fragwürdige Entscheidungen“ und ihre Trennung sei „kein Fall von bloßer Entfremdung“, sondern habe sich als schleichender Prozess schon mehrere Monate zuvor angekündigt.

Scheidungspapiere mit klaren Regeln

Laut Vereinbarung hat das Ex-Paar zugestimmt, sich gegenseitig und andere Familienmitglieder nicht schlecht zu reden. Die gemeinsamen Kinder sollen dahingehend auch „ermutigt werden, den jeweils anderen Elternteil weiterhin zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen“, so zitierte auch „People“.

Kidman und Urban einigten sich angeblich auf einen Elternplan, der Kidman 306 Tage pro Jahr mit ihren Teenager-Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret, und Urban 59 Tage zuspricht. Zudem wolle man Elternseminare besuchen und in Zukunft wichtige Entscheidungen bezüglich ihrer Töchter gemeinsam treffen. Keine der beiden Parteien erhält Unterhalt für die Kinder. Auch in Sachen Vermögensaufteilung halten es die beiden Stars angeblich unkompliziert. Wie „People“ berichtet, verdienen beide genug, als dass sie finanziell nicht aufeinander angewiesen sind – und was bisher auf die jeweiligen Namen lief, wird auch in deren Besitz bleiben.

Öffentlich traten Nicole Kidman und Keith Urban zuletzt im Juni 2025 gemeinsam auf, so postete die Schauspielerin im selben Monat ein Bild, dass den 19. Hochzeitstag feiern sollte. Bisher haben sich weder Kidman noch Urban offiziell zu ihrer Trennung geäußert.