Nina Chuba & Badchieff: Auftritt bei „Brandmauer“-Demo und Wahlaufruf

Nina Chuba und Badchieff performten am 2. Februar auf der Demo gegen CDU, Friedrich Merz und den Rechtsdruck.

Am Sonntag, den 2. Februar, kamen in Berlin rund 160.000 Menschen zur „Brandmauer“-Demo zusammen und protestieren lautstark gegen die Politik der CDU unter Friedrich Merz sowie gegen den Rechtsdruck. Wer ebenfalls singend Solidarität zeigte, waren Nina Chuba und Badchieff. Die beiden erklommen nacheinander die Bühne und performten vor der Menge.

„Waldbrand“ live von Nina Chuba

Nina Chuba wählte ihren Track „Waldbrand“ als musikalische Untermalung der Demo. Nach ihrer Performance richtete die gebürtige Hamburgerin noch mit folgenden Worten an die Menge: „Jede Stimme hier zählt! Ich hoffe, ihr geht alle wählen und ich wünsche euch noch eine schöne Demo!“

Seht hier einen Ausschnitt von Nina Chubas Live-Show in der Hauptstadt.

Badchieff erinnert an Termin der Bundestagswahl

Als sich die Demonstration dann kurz vor 19 Uhr dem Ende entgegenkam, tratt auch noch der Rapper Badchieff auf. Er postete danach ein Video in seine Story auf Instagram zu seinem Mini-Gig und schrieb dazu: „ALLE WÄHLEN GEHEN 23.02.“, um seine Fans noch mal an den Tag der Wahl zu erinnern.

Die Demonstration am Sonntag, den 2. Februar, galt jedoch nur als der Auftakt. Auch für den darauffolgenden Montag sind schon einige Demos deutschlandweit angemeldet. Die Message dabei: „Keine Zusammenarbeit mit der AFD, Herr Merz!“, so der Verein Campact, welcher auch am Sonntag zur Demo aufgerufen hatte.