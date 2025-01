Fler verteidigt Amthor-Treff gegen B-Lash: „Unwissender B*stard“

Fler flanierte mit dem CDU-Politiker im Bundestag herum – das Netz & die Rapszene reagieren gemischt.

Am 23. Februar stehen die Neuwahlen an. Grund genug, für alle Parteien ordentlich für sich zu werben. Im Wahlkampf hat die CDU nun tatsächlich insofern Fler für sich gewinnen können, dass der Rapper sich mit Philip Amthor im Bundestag auf einen Schwatz und XS-Spaziergang traf. Die Fotos des fröhlich wirkenden Aufeinandertreffens fluteten das Netz, die Häme in Richtung Fler ließ nicht lange auf sich warten. Der 42-Jährige teilte aber auch gegen seine Hater aus.

Alles „echt kompliziert“

Während andere im Internet anonym Hate verbreiteten, nutzte B-Lash seine Instagram Story, um dort in Richtung Fler zu vermelden, er solle die „Politik Nummer“ lieber lassen, weil diese ja „echt kompliziert“ sei. Viel eher würde der Rapper ihm empfehlen, bei den Themen zu bleiben, die besser zu ihm passen würden. B-Lash nennt diese „P*dos beschützen und Gemüse verwerten“.

Wer hat was zu melden?

Kontext liefert der Musiker hier keinen, dennoch konterte Fler umgehend. Der Berliner schlug mit den Worten zurück: „Du bist ein kleiner, unwissender B*stard“. Weiterhin sagte er ebenfalls via Instagram dem Kreuzberger, dass er in dem Stadtteil gar nicht zu vermelden habe – genauso wenig wie in der Politik. Zuletzt seine Ansage: „Jetzt geh zum Friseur“

Eine weitere Antwort von B-Lash steht aus.

Um diese Begegnung geht es:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fler und CDU plötzlich BFs?

Eigentlich soll Fler noch vergangene Woche wenig begeistert darüber gewesen sein, dass die CDU angeblich ungefragt und ohne Bezahlung mit ihm für sich warb.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nachdem die Partei auf Instagram in einem Clip Fler integrierte meinte er via Instagram: „Ich glaub, ich muss da mal vorbeigehen und anklopfen. So geht das nicht!“ Auf Threads fügte er außerdem hinzu: „Ich bin nicht einmal CDU-Wähler.“

Für Fler soll es angeblich die erste Wahl werden, bei der er selbst wählen gehen möchte. Für wen er seine Stimme abgeben würde, machte er nicht offiziell.