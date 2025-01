Fler ist sauer: CDU wirbt mit Videoclip von ihm im Wahlkampf

Fler ist „sehr sauer“ über das Reel der CDU – der Cringe-Faktor ist hoch.

Die CDU steckt mitten im Wahlkampf – auch mit Fler, genauer gesagt mit einem Videoclip des Berliner Rappers, wie er eine legendäre Club-Geschichte, damals noch bei dem Format „waslos“ mit Host Rooz, zum Besten gab. Doch Fler ist von der Werbeaktion eher weniger begeistert.

2018 erzählte Fler vor der Kamera von der Energie, die er spürt, wenn er einen Club betritt. Aus diesem Video nahm sich die CDU nun Schnipsel und thematisiert in einem Reel auf Instagram Energiepolitik.

Der neueste Werbestunt der CDU

In der Anfangs-Sequenz merkt der Rapper an: „Shit, die Energie ist weg“, als jemand den VIP-Bereich betritt. Der Zusammenschnitt von der CDU zeigt dann den 32-jährigen Philipp Amthor. Er nimmt Flers Clip zum Anlass, um über das Wahlprogramm seiner Partei zu sprechen. Der Wahlclip wird beendet mit einem weiteren Clip des Berliner Musikers: „Egal, was hier ist, die Energie darf niemals weggehen.“ Eine Aussage, die sich zwar auf einen Club bezieht, die CDU aber – mit einem gewissen Cringe-Faktor – umdeutet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Instagram stößt der Post auf gemischte Reaktionen. Während manche das Rapper-Politik-Duo mit Kommentaren wie „Wie geil ist das denn hahhaha“, „Gebt dem Marketing von euch nen Bonus, das war krank gut“ oder auch „Ich mag eure Politik nicht, aber das ist Gold“ feiern, stößt das Video manch anderen eher sauer auf. Dabei wird sich nicht nur auf den unfreiwilligen Auftritt von Fler konzentriert, sondern auch Philipp Amthors Part gerät teils ins Kreuzfeuer. Kommentare wie „Gute Propaganda für die, die immer noch meinen, früher war alles besser“, „100 % Cringe“ und „Märchenstunde der Union! Die Gebrüder Grimm waren aber besser!“ zieren die Kommentarspalte des Beitrags.

Und was sagt Fler dazu?

Fler wiederum reagierte zuerst etwas gelassener. Er repostete den Beitrag kommentarlos und bezieht sich dann auf Threads zu dem Post. Dabei fragt er, warum deutsche Parteien vermehrt und ohne zu fragen den Rapper in deren Werbung einbezögen. „Ich will ja nicht empfindlich rüberkommen, aber auch meine Energie kostet“, schreibt der 42-Jährige und setzt hinzu: „Ich bin nicht einmal CDU-Wähler.“

Gegenüber „Bild“ wirkt Fler jedoch verärgerter, als er sich zuerst anmerken ließ. Laut eigenen Angaben sei der Rapper nämlich sogar „sehr sauer“ gewesen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Instagram macht er seiner Wut Luft und schreibt: „Ich glaub, ich muss da mal vorbeigehen und anklopfen. So geht das nicht!“