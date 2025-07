Nina Chuba kündigt neues Album ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT an

Diese 9 Rap-Videos sind in die Geschichte eingegangen

Ihr zweites Studioalbum erscheint am 19. September und enthält Singles wie „Unsicher“ und „Rage Girl“.

Mit GLAS veröffentlichte Nina Chuba im Jahr 2023 ihr gefeiertes Debütalbum. Damals landete sie damit direkt auf Platz 1 der Albumcharts. Jetzt kündigt die Sängerin ihr zweites Album für den 19. September 2025 an. Unter dem Titel ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT dürfen sich Fans auf einen wilden Genre-Mix und eine Reise durch Nina Chubas Gefühlswelt freuen.

19 Songs zwischen Stärke und Unsicherheit

Während sich auf ihrer letzten EP FARBENBLIND von 2024 noch alles um Verlust und Verletzlichkeit drehte, leitet die Sängerin nun eine neue Ära ein. Mit Single-Auskopplungen wie „Rage Girl“, „Unsicher“ und „Wenn das Liebe ist“ setzt sie den Grundstein für das Gefühl, das sich hinter ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT verbirgt. Mal voller Energie, mal mit leiseren Tönen, mal selbstbewusst, mal unsicher. Das Album thematisiert dabei nicht nur Freiheit und Zerrissenheit, sondern auch Selbstbestimmung und Aufbruch. All das teilt sich auf 19 Tracks auf.

Neuer Sound ohne Grenzen

Mit ihrem zweiten Studioalbum hat Nina Chuba auch einen neuen, eigenen Sound für sich gefunden. Dieser bewegt sich zwischen Pop, Rock, Bossa Nova und HipHop. Im September erwartet die Hörer:innen ein Klangmix mit Einflüssen von Chanson, Bläsern, Reggae und rockigen Gitarren.

Schon ihre bereits veröffentlichte Single „Rage Girl“ schlägt einen aggressiveren Ton an als man es von ihr gewohnt ist. Und auch lyrisch bleibt Chuba vielseitig: Sie singt unter anderem von auslaufenden Freundschaften, der Suche nach sich selbst und dem Ankommen im Zuhause.

Nina Chuba kündigte Album in der Wuhlheide an

Superneu ist die Info dennoch nicht: Bereits am Freitag (18. Juli) überraschte Nina Chuba die Zuschauer:innen ihres Konzerts in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin mit der Ankündigung der neuen LP.

In den Tagen zuvor postete sie zudem immer wieder kurze Video-Teaser auf ihren Social-Media-Kanälen, die vermuten ließen, dass eine richtig offizielle Ankündigung bevorsteht.