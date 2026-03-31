Ronaldinho gründet Musiklabel und will WM-Album herausbringen

Ronaldinho gründet das Label „Tu Música“ und plant ein WM-Album 2026. Der Ex-Fußballer will Lateinamerika damit global sichtbar machen.

Fußballlegende Ronaldinho steigt jetzt ins Musikgeschäft ein. Der brasilianische Fußballer verkündete am Montag (30. März), dass er ein Label gründet. Unter dem Namen „Tu Música“ möchte er eine Plattform zur Erstellung und Verbreitung von Musik schaffen.

Ronaldinho verkündete: „Musik war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie war in den wichtigsten Momenten bei mir, auf und abseits des Spielfelds. Jetzt möchte ich diese Energie überall hinbringen – Kulturen verbinden und Möglichkeiten für Künstler:innen von überall schaffen.“

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WM-Album

Das Label soll sich zunächst auf Lateinamerika konzentrieren und die Sichtbarkeit der Region dort vergrößern. Dazu plant Ronaldinho, zur Fußball-Weltmeisterschaft ein Album zu veröffentlichen. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Mexiko, Kanada und den USA statt. Für die LP möchte der Sportler Musiker:innen aus verschiedenen Ländern zusammenbringen. In der Woche ab dem 6. April haben Songwriter:innen die Möglichkeit, ihre Werke einzureichen und Teil des WM-Albums zu werden.

Danach kann sich der Fußballer auch vorstellen, seine Vision weiter auszubauen. Das Musiklabel „Tu Música“ ist in Miami ansässig. Gegründet hat Ronaldinho es gemeinsam mit Roni Maltz Bin, dem CEO von Sua Música Group, Allan Jesus, dem CEO von ASJ, sowie Roberto de Assis, Ronaldinhos Bruder und langjährigem Manager.

Nicht die erste Annäherung an die Musikindustrie

Mit der Gründung eines Labels macht der ehemalige Profifußballer einen weiteren Schritt in die Unterhaltungsindustrie. Es ist jedoch nicht seine erste Annäherung an die Musikbranche. Der einstige Star-Kicker des FC-Barcelona hatte bereits ein Album in Kollaboration mit Tropa do Bruxo, Rap In Cena und Analogic Records veröffentlicht. „Bruxaria 051“ vermischt Brazilian Funk mit Rap und Trap.

Über 40 Gastauftritte sind auf der Platte vertreten. Ronaldinho wählte die Musiker:innen für das Album persönlich aus, entwickelte das Albumkonzept und nahm sogar den Eröffnungstrack selbst auf. Damit bewies er bereits, dass er das Talent besitzt, musikalische Projekte auf die Beine zu stellen.

Wann genau sein WM-Album erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird es im Sommer jedoch viele neue Lieder zum Mitsingen bei den Fußballspielen geben.