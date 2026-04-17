Rosalía: Neue Songs auf Special Edition von LUX

Rosalía erweitert ihr Album „Lux“ mit der Edition „Lux (Complete Works)“ um vier Bonustracks – ein Konzeptwerk zwischen Pop, Klassik und Avantgarde, das weiter wächst.

Mit ihrem aktuellen Album LUX schlägt die spanische Künstlerin Rosalía ein neues Kapitel auf – und entfernt sich zugleich radikal von den popkulturellen Koordinaten, die ihr Vorgänger MOTOMAMI noch geprägt hatte. Drei Jahre nach diesem globalen Erfolg erscheint LUX im November 2025 als ihr viertes Studioalbum und präsentiert sich weniger als Sammlung von Songs denn als durchkomponiertes Gesamtkunstwerk zwischen Pop, Klassik und Avantgarde.

Album-Bonus mit vier neuen Tracks

Mit der 2026 veröffentlichten erweiterten Version LUX (COMPLETE WORKS) wird dieses Konzept noch einmal verdichtet und erweitert – ein Hinweis darauf, dass Rosalía ihr Album nicht als abgeschlossenes Produkt versteht, sondern als offenes, sich entwickelndes Kunstwerk.

Mit der erweiterten Edition LUX (COMPLETE WORKS) treibt die Sängerin ihr ursprüngliches Konzept noch weiter: Die Veröffentlichung ergänzt das Album nicht nur um mehrere Bonustracks, sondern vertieft auch dessen erzählerische und klangliche Struktur. Die zusätzlichen Stücke wirken dabei weniger wie klassische „Extras“ als vielmehr wie bewusst gesetzte Erweiterungen des Gesamtwerks – neue Perspektiven auf zentrale Motive wie Transzendenz, Körperlichkeit und Selbstauflösung.

Musikalisch reichen diese Tracks von reduzierten, sakral anmutenden Kompositionen bis hin zu experimentelleren, elektronisch geprägten Passagen, die den Spannungsbogen des Albums nochmals erweitern. LUX (COMPLETE WORKS) unterstreicht damit den Anspruch, nicht nur ein Album, sondern ein fortlaufendes künstlerisches Projekt zu sein, das sich über seine ursprüngliche Form hinaus entfaltet.

Rosalía auf Tour

Aktuell befindet sich die Künstlerin auf Welttournee. Im März 2026 startete diese in Lyon. Mit über 50 Terminen wird sie bis in den Spätsommer hinein in Europa, Nord- und Südamerika gastieren.