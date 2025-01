Nirvana-Reunion bei FireAid: Hier das Überraschungs-Set sehen

Die Band holte neben Joan Jett, Kim Gordon und St. Vincent auch Dave Grohls Tochter auf die Bühne.

Die verbliebenen Mitglieder von Nirvana – Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear – überraschten beim gestrigen FireAid-Konzert im Kia Forum (30. Januar) mit einer nicht angekündigten Reunion. Unterstützt von prominenten Sängerinnen und Grohls Tochter Violet präsentierten sie einige ihrer bekanntesten Songs.

St. Vincent eröffnete die Session mit einer energiegeladenen Darbietung von „Breed“. Anschließend übernahm Kim Gordon von Sonic Youth den Gesang für „School“. Joan Jett dagegen unterstützte die Band bei „Territorial Pissings“, bevor Violet Grohl, die 18-jährige Tochter von Dave Grohl, mit einer gefühlvollen Interpretation von „All Apologies“ das Set abschloss.

Seit dem Tod von Kurt Cobain im Jahr 1994 haben die verbliebenen Bandmitglieder nur selten gemeinsam gespielt. Eine bemerkenswerte Ausnahme war 2012 die Zusammenarbeit mit Paul McCartney für den Song „Cut Me Some Slack“. Bei ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2014 traten sie schon einmal mit St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett sowie Lorde auf. Ein weiteres gemeinsames Konzert fand 2018 beim Cal Jam Festival in Kalifornien statt.

Nirvana: So fanden die Bandmitglieder wieder zusammen

Die Entscheidung, bei Reunion-Auftritten Sängerinnen für Cobains Parts zu engagieren, entstand während der Proben für die Hall of Fame. Dave Grohl erklärte damals: „Wir dachten: ‚Moment mal, es müssen alles Frauen sein.‘ Wenn wir die Rock and Roll Hall of Fame mit diesen unglaublichen Frauen füllen können, die Nirvana-Songs singen, dann haben wir unsere eigene Revolution geschafft.“

Obwohl Auftritte wie dieser selten sind, schließen die Bandmitglieder zukünftige Zusammenkünfte nicht aus. Krist Novoselic betonte jedoch die Herausforderungen, die sie wegen anderer Verpflichtungen meistern müssten: „Ich meine, es gibt die Foo Fighters, und Dave hat noch andere Projekte am Laufen. Und ich habe auch Verpflichtungen. Aber man sollte nie nie sagen.“

Support für die Opfer der Brände in Los Angeles

Bei der Benefizshow FireAid sammelten Musiker Geld für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Los Angeles. Auch Billie Eilish, Green Day, No Doubt kamen auf die Bühne. Gespielt wurde gleichzeitig in zwei Locations.