Krist Novoselic: Nirvana-Bassist kandidiert für US-Präsidentschaft

Konzerte als Parteikongresse, Nirvana-Songs gegen Unterschriften – und alles eigentlich nur Bürokratie.

Kurt Cobain weilt nicht mehr unter uns, Dave Grohl ist mit seinen Foo Fighters einer der erfolgreichsten Rock-Musiker des Planeten, aber was macht eigentlich Krist Novoselic? Der Nirvana-Mitgründer spielte im Zuge seiner Präsidentschaftskampagne einen Song seiner alten Band live und gründete eine neue.

Politische Hürden

Richtig gelesen: Der einstige Nirvana-Bassist kandidiert für die US-Präsidentschaft. Seine Partei ist die „Cascade Party Of Washington“. Diese braucht für eine Anerkennung als „bona-fide-Partei“ vom Staat ebene jene Kandidatur, außerdem muss sie Kongresse ausrichten. Damit die Gruppierung bekannter wird, hat Krist Novoselic nun außerdem eine passend benannte Band gegründet: die Bona Fide Band. Die Konzerte, die er gemeinsam mit Screaming-Trees-Drummer Mark Pickerel spielt, sollen als Versammlungen der Partei dienen.

Krist Novoselic spielt Nirvana

Erste Auftritte hatte die Bona Fide Band bereits in der Woche vom 17. Juni. Dabei spielten sie Cover von Songs von Krist Novoselics anderen Bands. Darunter waren Lieder von Giants In The Trees, 3rd Secret, aber eben auch Nirvana. Als die Bona Fide Band am 21. Juni in Kurt Cobains Heimatstadt Aberdeen, Washington, auf der Bühne stand, spielten Novoselic und seine Mitmusiker:innen die Nirvana-Debütsingle „Love Buzz“. Der Track, mit dem die Grunge-Truppe 1988 ins Musikbusiness eintrat, ist ein Cover eines Stücks der niederländischen Rockband Shocking Blue von 1969.

Die Parteigründung als Hauptziel

Ziel der Konzerte der vergangenen Wochen, sowie weiterer geplanter Gigs im Juli: Unterschriften sammeln. Die „Cascade Party Of Washington“ braucht 1.000 gültige Unterschriften, um sich für die Präsidentschaftswahlen zu qualifizieren.

Dabei hat Krist Novoselic eigentlich gar keine Ambitionen, Oberhaupt der USA zu werden. Im Fokus stand für ihn, eine Partei zu gründen, allerdings fordert die Gesetzeslage des Landes dann eine Kandidatur. Novoselic dazu, zitiert nach der Webseite seiner Partei: „Wir fechten die Regel an, die uns zur Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen zwingt. Wir haben einen Brief an den Staat geschickt, in dem wir eine Änderung der Verwaltungsvorschriften fordern, die uns zwingen, für das Amt zu kandidieren.“