Noah Kahan in der TIME100-Liste: Aufstieg eines Singer/Songwriters

Kein Popstar, kein Großstadtkind – und trotzdem TIME100. Noah Kahan erzählt von Heimat, Zweifel und Mental Health.

Noch vor wenigen Jahren galt Noah Kahan als Geheimtipp – ein Singer/Songwriter aus der Provinz, dessen Musik zwar berührte, aber kaum über eine treue Nische hinausging. Kein typischer Popstar, kein Produkt der großen Metropolen, sondern ein leiser Erzähler aus Vermont.

2026 taucht sein Name dann in einem Kontext auf, der lange unerreichbar schien: Kahan wird in die TIME100-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten aufgenommen. Doch wer ist dieser Künstler, der plötzlich weltweit Aufmerksamkeit erhält?

Kindheit zwischen Wald, Familie und ersten Songs

Noah Kahan wird 1997 in Strafford, einem kleinen Ort im ländlichen Vermont, geboren. Aufgewachsen auf einer Farm, fernab von Musikmetropolen, prägen ihn vor allem seine Eltern: sein Vater bringt ihm das Gitarrespielen bei, seine Mutter das Schreiben.

Bereits mit acht Jahren beginnt Kahan, eigene Songs zu schreiben. Er lädt sie später auf Plattformen wie SoundCloud hoch – ein früher, noch unbeholfener Versuch, sich Gehör zu verschaffen. Seine Songs kreisen von Beginn an um Selbstzweifel, Einsamkeit und Herkunft – Themen, die später sein Markenzeichen werden.

Erste Schritte im Musikgeschäft

Mit 18 Jahren unterschreibt Kahan seinen ersten Plattenvertrag. Es folgen Touren als Support-Act und 2019 schließlich das Debütalbum BUSYHEAD.

Der Durchbruch bleibt zunächst aus. Kahan gilt als talentiert, aber nicht als Star. Seine Mischung aus Folk, Indie und Pop findet zwar ein Publikum, doch er bewegt sich lange unter dem Radar. Der Wendepunkt kommt nicht aus der Branche selbst, sondern aus dem Internet.

TikTok, Pandemie und STOCK SEASON

Während der COVID-19-Pandemie beginnt Kahan, unfertige Songs und humorvolle Clips auf Social Media zu posten. Diese rohe, ungeschliffene Form der Veröffentlichung trifft einen Nerv – und geht viral.

2022 veröffentlicht er das Album STICK SESAON, das seine Karriere grundlegend verändert. Die Platte ist stark von seiner Heimat Vermont geprägt: lange Winter, Isolation, emotionale Umbrüche. Statt glatter Popästhetik setzt Kahan auf ehrliche, oft melancholische Erzählungen.

Der Erfolg ist enorm. Ausverkaufte Shows, Grammy-Nominierungen und internationale Aufmerksamkeit folgen. Kahan wird zur Stimme einer Masse, die sich in seiner Verletzlichkeit wiederfindet.

Mental Health und Authentizität als Markenzeichen

Ein zentraler Bestandteil von Kahans künstlerischer Identität ist seine Offenheit im Umgang mit psychischen Problemen. Er spricht öffentlich über Angststörungen, Depressionen und Körperbild-Themen – und verarbeitet diese Erfahrungen in seiner Musik. Kahan inszeniert sich nicht als unnahbarer Künstler, sondern als jemand, der Zweifel zulässt – und darin Stärke findet.

Mit dem „Busyhead Project“ gründet er zudem eine Initiative, die sich für mentale Gesundheit einsetzt, insbesondere in seiner Heimatregion Vermont.

Rückkehr zur Heimat – und globaler Erfolg

Trotz wachsender Popularität zieht es Kahan immer wieder zurück nach Vermont. Anders als viele Künstler:innen, die dauerhaft in Musikzentren wie Los Angeles oder Nashville bleiben, sucht er bewusst die Distanz zur Industrie.

Diese Rückbesinnung wird selbst Teil seiner künstlerischen Erzählung: Heimat ist bei Kahan nicht nur ein Ort, sondern ein emotionaler Zustand – geprägt von Nostalgie, Schmerz und Versöhnung.

Vom Internet-Phänomen zur einflussreichen Stimme

Die Aufnahme in die TIME100-Liste markiert vorläufig den Höhepunkt dieser Entwicklung. Kahan wird dort nicht nur für seinen kommerziellen Erfolg gewürdigt, sondern für seine Wirkung: als Erzähler einer Generation, die zwischen digitaler Öffentlichkeit und persönlicher Unsicherheit navigiert.