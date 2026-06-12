Akustik-Set und seltene Songs: Was spielen die Foo Fighters?

Die Foo Fighters starteten in Oslo mit Raritäten und einem Akustik-Set – das lässt sich für München und Berlin ableiten. Alle Highlights und die vollständige Setlist im Überblick.

Zwei Bühnen, ein Akustik-Set, seltene Song-Schätze und Lieblings-Hits: Die Foo Fighters eröffneten ihre Europa-Tour am 10. Juni in Norwegen. Nächsten Mittwoch, am 17. Juni, spielen sie in München in der Allianz Arena. Am 1. Juli folgt ein Stopp im Berliner Olympiastadion. Worauf können sich Fans bereits freuen – und was bleibt noch Überraschungseffekt?

Europäischer Tourstart in Oslo

Die „Take Cover Tour“ macht nun auch in Europa Station. Die Unity Arena in Oslo war der erste Stop der Foo Fighters. Neben echten Premieren waren Songs zu hören, die lange nicht mehr das Licht der Live-Bühne erblickt hatten. Der Opener war wie gewohnt „All My Life“. Nach einer Sammlung alter und neuer Songs – darunter „Learn To Fly“ und „Of All People“ – tauschten die Bandmitglieder Bühne und Instrumente: Für ein Akustik-Set zogen Grohl und Co. weiter auf die zweite Bühne im Zentrum der Menge.

Zum ersten Mal auf dieser Tour spielten sie „Wheels“. Eine Akustik-Interpretation von „Marigold“ überraschte die Fans: Grohls Solo-Track hatten sie seit 2010 nicht mehr live gespielt. Einige weitere Songs folgten, die Grohl im Alleingang performte. Mit „Caught in the Echo“ stieg der Rest der Band wieder ein. Für „Tap Dancing in a Minenfeld“ setzte sich der ehemalige Nirvana-Drummer sogar kurzzeitig zurück ans Schlagzeug, während Ilan Rubin die Gitarre übernahm. Danach beglückten die Foo Fighters die Fans mit Lieblingsstücken wie „Best of You“. Die Zugabe krönte die Songauswahl – und endete natürlich mit „Everlong“.

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Heute, am 12. Juni, folgt das Foo-Fighters-Konzert in Schweden. Am Mittwoch darf sich die Allianz Arena auf die kultigen Rocker freuen. Was die Fans dort erwartet? Mit einem Akustik-Set ist jedenfalls zu rechnen. Auch die Klassiker der Foo-Fighters-Diskografie sind sicherlich wieder im Gepäck. Ob die eine oder andere Überraschung lauert, ist bislang noch offen. Nach dem heutigen schwedischen Set wird sichtbar, ob die Setlist der Tour von Abend zu Abend gleichbleibt oder variiert. So oder so: Einige unerwartete Diamanten haben es in Oslo zurück in die Auswahl geschafft. Auch deutsche Konzertgänger:innen dürfen sich also auf besondere Momente gefasst machen. Tickets für München gibt es noch ab 100 Euro, in Berlin könnt ihr die Band ab 82 Euro live bestaunen.

Die vollständige Setlist aus Oslo

1. All My Life

2. Of All People

3. The Pretender

4. Rope

5. Stacked Actors

6. These Days

7. Walk

8. My Hero

9. Learn to Fly

10. No Son of Mine (with Motörhead’s „Ace of Spades“ snippet)

Akustisch:

11. Wheels

12. Marigold (Late! Cover)

13. Big Me

14. Times Like These

15. Caught in the Echo

16. Generator

17. Your Favorite Toy

18. Invincible / Tap Dancing in a Minefield / One Headlight / Manimal

19. Monkey Wrench

20. Hey, Johnny Park!

21. Window

22. Breakout

23. Aurora

24. This Is a Call

25. Best of You

Zugabe:

26. The Teacher

27. Exhausted

28. Everlong