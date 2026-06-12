Berq verliert Wette und singt Wal-Meme-Song live vor Fans

Der Indie-Künstler Berq brachte zu seinem Festival-Auftakt in Paderborn einen unerwarteten Track mit – und man könnte sagen: Er hat sich das nicht ausgesucht.

„Ihr kennt den Text, ich weiß das!“, grinst Berq. Der deutsche Indie-Sänger, der mit seinem Song „Rote Flaggen“ zahlreiche Herzen begeistert hat, trat gestern auf dem Asta Sommerfestival in Paderborn auf. Mit einem Titel auf der Setlist hätte jedoch wohl niemand gerechnet.

Meme-Song über den Wal Timmy

Der Grund: Berq hat eine Wette verloren. Das Ergebnis zwingt ihn, in seinem Gig „Er hat sich das nicht ausgesucht“ zu singen. Der KI-Song ging im Frühjahr 2026 viral und handelt von dem Wal Timmy (auch „Hope“ genannt), der mehrmals an der deutschen Küste gestrandet war. Vielfache Rettungsversuche scheiterten, und Timmy starb Mitte Mai vor der dänischen Insel Anholt. Mit dem KI-generierten Song sollte Aufmerksamkeit für das angeblich ausbleibende Handeln der Politik generiert werden. Die Nutzung des Lieds in teils verschwörungstheoretischen Kreisen sorgte allerdings eher für Meme-Potenzial: Bald schwappte „Er hat sich das nicht ausgesucht“ als satirischer Meme-Sound in eine Mainstream-Nutzung über.

Da hat jemand eine Wette verloren…

Berq hat sich sein Schicksal ebenfalls nicht ausgesucht. Die verlorene Wette zwingt ihn, den Trend-Song bei seiner Show zu spielen – doch die Fans feiern das. Und ja, sie kennen den Text tatsächlich. In TikTok-Mitschnitten des Konzerts hört man die Menge ziemlich textsicher mitsingen. Darunter amüsierte Kommentare: „ich brauche ein cover von ihm auf spotify“ und „niemand checkt wie LUSTIG dieser mann ist“.

Die Indie-Band Raum27 kann die Absurdität des Videos kaum glauben: „Das ist doch AI“, kommentieren sie scherzhaft. Andere Nutzer:innen sorgen sich derweil um Berqs Image: „ich sehe jetzt schon die berq hater die denken er meint das ernst“.

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Dass es sich bei der Aktion um einen Spaß handelt, scheint durch Berqs Anmerkung, er habe eine Wette verloren, ziemlich eindeutig. Ob ihm die Doppeldeutigkeit des Titels „Er hat sich das nicht ausgesucht“ im Licht seiner verlorenen Wette bewusst war? Dass der Sänger sich selbst offenbar nicht allzu ernst nimmt, erntet bei seinen Fans jedenfalls Sympathiepunkte.