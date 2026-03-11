Chappell Roan: Shitstorm nach Fotoverweigerung – Noah Kahan reagiert

Chappell Roan verweigert Fotos und Autogramme bei der Pariser Fashion Week – das Netz rastet aus. Noah Kahan stellt sich klar auf ihre Seite.

Chappell Roan hat aktuell viel Hate auf Social Media abbekommen, weil sie dort ein Video veröffentlichte (und dieses anschließend viral ging), in dem sie Paparazzi und Autogrammsuchende halb ignorierte und halb attackierte. Hier mehr zum Kontext.

„Ich werde als Mensch missachtet“

Chappell Roan besuchte mehrere Runway-Shows im Rahmen der Pariser Fashion Week und wollte den Abend in einem Restaurant verbringen. Dort erwarteten sie bereits viele Menschen, die Autogramme und Fotos von ihr wollten und sie nicht in Ruhe ließen. Die Leute waren teils Fans der Sängerin, aber auch viele Fotograf:innen.

Sie nahm während der Situation ein Video auf, was sie dann in den Socials teilte, und in dem sie sagt: „Ich werde als Mensch missachtet. Ich möchte nur zum Abendessen gehen und habe diese Leute schon mehrmals gebeten, mich in Ruhe zu lassen.“

Es ist in dem Clip unter anderem zu sehen, wie eine der Personen versucht, sie dazu zu bringen, etwas zu signieren, woraufhin sie dies verweigert.

Shitstorm im Internet

Im Internet bekam sie für ihre Reaktion einen großen Shitstorm. Einige bezeichnen sie als „gemein“ und „unhöflich“.

„Das war so unnötig“, kommentierte eine Person. Jemand anderes schrieb dazu: „Sie hat sich selbst dazu entschieden, berühmt zu sein?“

Autogramme nur zum Weiterverkaufen?

Einer meldete sich jedoch und verteidigte die Sängerin und ihr Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Noah Kahan, der amerikanische Folk-Rock Sänger, postete eine Instagram-Story, in der es von ihm hieß: „Vielleicht sollten sie sie einfach in Ruhe lassen? Außerdem sind diese Typen, die ihr hinterherlaufen und sagen ‚Ich bin ein großer Fan‘, nur Autogrammjäger und genauso schlimm wie die Paparazzi. Scheiß auf sie alle.“

Mit einer zweiten Story unterstrich der Sänger seine Meinung und erklärte in einem Video, dass er es schlimm fände, dass viele Leute herausfinden würden, wo man wohne, wo man hinfliegen würde und wo Familie und Team von Stars untergebracht seien und einem dann dort auflauern würden.

Außerdem sagte er, dass die meisten Menschen, die Autogramme von ihnen fordern würden, diese nur weiterverkaufen würden: „Sie sind widerwärtig, manipulativ, parasitär, und ja, scheiß auf sie. Im Ernst, scheiß auf sie. Hab kein Mitleid mit ihnen. Sie sind keine Fans. Sie sind nur Geschäftsleute, die versuchen, Menschen für ihren Profit und ihren eigenen Vorteil auszunutzen. Also können sie sich verpissen – sie sollen verdammt noch mal Nägel fressen.“

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Die Situation ist nicht die erste, in der Chappell Roan sich gegen das aufdringliche Verhalten von Paparazzi ausspricht. Bereits 2024 wehrte sie sich gegen einen Fotografen, der ihr auf dem roten Teppich der VMAs zurief, sie solle den Mund halten. Schon damals unterstützte Noah Kahan die Sängerin via X.

Viele Fans sind auch stolz darauf, dass die Sängerin so stark für sich selbst einsteht und Respektlosigkeit nicht akzeptiert. „Ich finde es toll, wenn Frauen sich gegen Männer wehren, die ihnen Unrecht getan haben, in einer Gesellschaft, in der Frauen beigebracht wird, Misshandlungen still und mit einem Lächeln hinzunehmen“, kommentierte eine Person. „Sie motiviert mich, nicht mehr so feige zu sein. Danke, Chappell Roan.“