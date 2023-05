Noel Gallagher über Arbeit mit Damon Albarn: „Wie ein Messer in die Eier“

Er meint, sein jüngeres Ich hätte die Zusammenarbeit mit dem Blur-Sänger nicht gut gefunden.

In einem neuen Interview spricht Noel Gallagher über seine Zusammenarbeit mit Damon Albarn im Jahr 2017. Das ehemalige Oasis-Mitglied sagt in dem Talk mit „The Big Issue“ unter anderem, sein jüngeres Ich hätte ihm für die Zusammenarbeit mit dem Blur- und Gorillaz-Head „ein Messer in die Eier gesteckt“. Gallagher steuerte vor sechs Jahren die Backing Vocals zu Gorillaz‘ Track „We Got The Power“ bei – der Song ist auf dem 2017er Album HUMANZ der Band zu finden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noel Gallagher über seine frühere Abneigung gegen Damon Albarn

Sowohl Blur als auch Oasis waren in den 90er-Jahren führende Namen in der Britpop-Szene – die beiden Gruppen teilten sich daher eine Rivalität in den Charts, wo sie sich mit ihren jeweiligen Veröffentlichungen ständig gegenseitig die Spitzenposition streitig machten. Exakt am gleichen Tag, dem 14. August 1995, erschienen damals zwei Singles: „Country House“ von Blur und „Roll With It“ von Oasis.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Was würde mein jüngeres Ich davon halten, dass ich mit Damon Albarn zusammengearbeitet habe“, überlegt Gallagher in dem aktuellen Gespräch und erzählt: „Das würde ganz davon abhängen, auf welcher Seite des Bettes ich an diesem Tag aufgestanden bin. Wenn du mich an einem guten Tag erwischst, würde ich sagen: Ja, das könnte ich mir vorstellen … An einem schlechten Tag hätte mir mein jüngeres Ich ein Messer in die Eier gesteckt“.

Gallagher traf David Bowie – und kann sich nicht daran erinnern

An anderer Stelle des Interviews gesteht der Kopf der High Flying Birds, dass er, wenn er in der Zeit zurückgehen könnte, gerne noch einmal den Moment erleben würde, in dem er David Bowie traf, da er „keinerlei Erinnerungen“ an das Treffen habe. Wie das sein kann? „In den 90er-Jahren habe ich mir David Bowie und Morrissey in der Wembley Arena angesehen. Ich war high und besoffen. Dann, bevor Bowie auftrat, kam jemand auf mich zu und fragte, ob ich David treffen wolle. Also wurde ich zu David Bowie in seine Garderobe gebracht.“

Er erklärt: „Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern… Ich erinnere mich, dass ich reinkam und er sich vor einem Spiegel schminkte und das war’s. Für mich steht er auf einer Stufe mit John Lennon, und ich habe keine Ahnung, was wir gesagt haben, als ich ihn traf. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich es so viel mehr zu schätzen wissen. Ich würde ihm sagen, was er mir bedeutet hat, als ich aufwuchs, und wie viel er mir jetzt bedeutet.“

Neues von Noel Gallagher und von Blur

Im April veröffentlichte der Musiker seine neue Single „Council Skies“. Der Track ist nach „Dead To The World“, „Easy Now“ und „Pretty Boy“ die vierte Auskopplung aus seinem am 2. Juni kommenden Album mit High Flying Birds, COUNCIL SKIES. Außerdem kündigte er eine 2023 stattfindende UK-Arena-Tour zur Unterstützung der neuen Platte an, die am 30. August beginnt. Auch bestätigte der Gitarrist und Songwriter, dass 2024 eine Jubiläumsausgabe des Oasis-Debütalbums DEFINITELY MAYBE erscheinen wird, die eine Reihe von bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dieser Zeit enthält.

Blur kündigten am 18. Mai ihr neues Album THE BALLAD OF DARREN an und veröffentlichten daraus die erste Single „The Narcissist“.