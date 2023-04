K.I.: So reagiert Liam Gallagher auf das angebliche Oasis-Album AISIS

Liam Gallagher äußerte sich positiv über die Oasis-Fake-Songs, die am 14. April auf YouTube veröffentlicht wurden.

Liam Gallagher hat auf Twitter auf das „verlorene“ Oasis-Album reagiert, das vor kurzem viral gegangen ist. Dabei handelt es sich natürlich nicht um eine echte Platte der Britpop-Band, sondern um ein K.I.-Projekt. Die Indie-Band Breezer schrieb dafür acht eigene Songs und legte Liam Gallaghers durch künstliche Intelligenz nachgeahmte Stimme darüber. Das Album trägt den Titel AISIS und tauchte am 14. April 2023 im Internet auf.

Neben vielen YouTube-User:innen, die AISIS in den Kommentaren lobten, hat sich auch Liam Gallagher positiv über das Album geäußert. Als der ehemalige Oasis-Sänger auf Twitter gefragt wurde, ob er das Projekt bereits gehört habe, antwortete er, dass er ausschnittsweise reingehört habe. „Es ist besser als der ganze andere Mist da draußen“, fügte der 50-Jährige hinzu.

Als eine andere Followerin nachfragte, was er von dem Projekt halte, antwortete Gallagher: „Ich bin verdammt sauer, ich klinge mega.“

Breezer waren gelangweilt vom Warten auf Oasis-Reunion

In der Video-Beschreibung des Albums auf YouTube heißt es, AISIS sei aus Langeweile vom Warten auf die Wiedervereinigung von Oasis entstanden. Außerdem basieren die präsentierten Songs auf der Besetzung der Band zwischen den Jahren 1995 und 1997. Die Zeit also, in der Oasis die Alben (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (1995) und BE HERE NOW (1997) veröffentlichten. Die Songs stammen noch aus der Lockdown-Zeit im Jahre 2021, heißt es in der Beschreibung weiter. Auch habe Breezer weitere Songs mit K.I.-Liam auf Vorrat, die sie gerne releasen würden, sollte es eine entsprechende Nachfrage geben.

Im Internet kursieren seit Noel Gallaghers Trennung von seiner Frau Gerüchte, Oasis könnte sich bald wieder vereinen. Sein Bruder und Rivale befeuert diese Gerüchte regelmäßig auf seinem Twitter-Account.