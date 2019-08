Noel Gallagher’s High Flying Birds hauen neuen Song „This Is The Place“ heraus

Noel Gallagher’s High Flying Birds haben ihre neue Single „This Is The Place“ veröffentlicht. Seit dem 5. August 2019 ist der Song auf allen Streaming-Plattformen zu hören Zeitgleich zur Veröffentlichung des neuen Songs kündigte die Band des ehemaligen Oasis-Co-Sängers und Leadgitarristen eine gleichnamige EP für den 27. September 2019 an.



Ihr aktuelles und drittes Studioalbum WHO BUILT THE MOON? erschien am 27. November 2017. THIS IS THE PLACE wird die zweite EP mit neuer Musik von Noel Gallaghers Soloprojekt im Jahr 2019. Im Juni erschien bereits BLACK STAR DANCING.

Die neue EP THIS IS THE PLACE wird drei neue Songs und zwei Remixe beinhalten. Die gesamte Tracklist findet Ihr hier:

Anzeige

This Is The Place A Dream Is All I Need To Get By Evil Flower This Is The Place (Dense & Pika Remix) Evil Flower (The Reflex Revision)

Im Sommer 2019 haben Noel Gallagher’s High Flying Birds Festivals in ganz Großbritannien, sowie ihre eigenen groß angelegten Outdoor-Gigs gespielt; darunter auch eine große Heimatstadt-Show im Manchester Heaton Park. Noel Gallagher wird Ende August 2019 zudem mit The Smashing Pumpkins in den USA auf Tour gehen, bevor er im November mit U2 nach Australien geht.