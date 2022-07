>>> Vorbestellen: MUSIKEXPRESS 08/22 – DIE JUBILÄUMSAUSGABE!

„Als TO PIMP A BUTTERFLY herauskam, gab es uns die Antwort auf die große Frage des Streaming-Zeitalters: Warum noch ein Album? Mein kreativer Partner Ori und ich sind seit unserer Kindheit Album-Menschen. Aber als junge und hungrige Musiker*innen mussten wir uns die Frage stellen, ob wir nicht einen anderen Ansatz wählen und Singles-basiert arbeiten sollten. Als wir uns aber hinsetzten und Kendrick Lamars Album zweimal hintereinander durchlaufen ließen, ist uns klargeworden, dass Alben immer noch diese Magie besitzen können.

Sie können eine Playlist an Songs sein, die alleinstehend funktionieren, aber sie können eben auch ein großes Ganzes ergeben. Das so sorgfältig und wohlüberlegt angefertigte Meisterwerk TO PIMP A BUTTERFLY ließ uns noch einmal über jeden Aspekt unserer Arbeit nachdenken. Es führte uns zurück ins Studio, mit der Vision, etwas Bedeutendes zu schaffen. Wenn wir genug Glück hätten, könnten wir ein Album zusammenbringen, dass eine Verbindung zum Publikum herstellen kann – wenn auch nur einen Bruchteil des Einflusses, den TO PIMP A BUTTERFLY bei uns auf individueller Ebene hatte.“

800 Ausgaben Musikexpress – das große Jubiläum

Da sage noch einer, Print sei dead! Der vermeintlichen Allmacht von Algorithmen zum Trotz verteidigt MUSIKEXPRESS nun schon seit mehr als 50 Jahren seinen Stammplatz am Kiosk, wo er ab 14. Juli in seinem 800. Gewand zu finden ist.

1969 startete MUSIKEXPRESS als eigenständige, deutsche Version des niederländischen Vorbilds. Als Deutschlands ältestes Musikmagazin ist er längst eine Ikone geworden: MUSIKEXPRESS erklärt die popkulturelle Gegenwart, schlägt Brücken in die Vergangenheit und blickt in die Zukunft.

Zum Jubiläum unserer 800. Ausgabe soll es darum gehen, was uns ursächlich an die Musik führt. Daher widmen wir unsere Jubiläumsausgabe 80 Alben, die unsere Leben verändert haben.

40 Stammautor*innen des Magazins und 40 Musiker*innen wie Tocotronic, Thees Uhlmann, Ilgen-Nur, Wanda, Noga Erez, Isolation Berlin, Calexico, Drangsal u.v.m. schreiben über Platten, nach denen nichts mehr wie davor war: von den Beatles über Bowie bis Florence und Kendrick Lamar. Gelebte Popkultur – es gibt vieles (wieder-)zuentdecken!