Wacken 2025: Papa Roach gedenken Ozzy und Chester Bennington

Dafür muss Zeit sein: So ehren Papa Roach ihren Freund und ihr Idol bei Wacken.

Papa Roach haben während ihres Auftritts auf dem Wacken Open Air am Freitagabend (1. August) gleich mehrere Musiklegenden geehrt. Die kalifornische Nu-Metal-Band spielte zunächst in ihrem eigenen Hit „Forever“ den Klassiker „In the End“ von Linkin Park an. „In Gedenken an Chester!“, rief Sänger Jacoby Shaddix. Im Anschluss stimmte er a-capella den Chorus von Ozzy Osbournes „Changes“ an.

Ehrung für Ozzy Osbourne nur Tage nach seiner Beerdigung

Die Verneigung vor Ozzy Osbourne kam nur wenige Tage nach dessen Beerdigung am 30. Juli. Im Interview mit „SnsMix“ hatte Shaddix kurz nach dessen Tod erklärt, wie sehr ihn der Prince of Darkness geprägt habe: „Ozzy war einer der Größten. Er war einer dieser Typen, die ich mein ganzes Leben lang bewundert und respektiert habe.“

Auch der Tribut an Chester Bennington hatte eine tief persönliche Dimension. Shaddix und der verstorbene Linkin-Park-Sänger verband eine langjährige Freundschaft. Die beiden lernten sich um die Jahrtausendwende kennen, als Papa Roach und Linkin Park auf denselben Festivals spielten. „Was für ein erstaunlicher Kerl, Schöpfer und großartiger Mensch“, sagte Shaddix 2024 im Interview mit „iHeartRadio“ über seinen Freund. „Er hatte einfach ein Herz aus Gold.“ Seit Benningtons Tod 2017 bauen Papa Roach immer wieder Ausschnitte von „In the End“ in ihre Shows ein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Papa Roach als Headliner beim Wacken Open Air 2025

Beim Wacken Open Air 2025, dem weltweit größten Metal-Festival mit rund 85.000 Fans aus über 80 Ländern, zählten Papa Roach am Freitag zu den Headlinern. Ihren Welthit „Last Resort“ spielten die US-Amerikaner als Highlight erst ganz zum Schluss – das Wacken-Publikum unterstütze laut und textsicher. Überraschen konnte Papa Roach außerdem mit weiteren kurzen Songzitaten – wie etwa „Bulls On Parade“ von Rage Against The Machine, „Chop Suey“ von System Of A Down und „We Will Rock You“ von Queen.

640 Bewertungen To Be Loved: The Best Of Papa Roach (2LP)* von Geffen (Universal Music) Amazon Preis: € 31,99 Buy now at Amazon* Price incl. VAT., Excl. Shipping Last updated on 1. August 2025 at 22:52 - Image source: Amazon Affiliate Program. All statements without guarantee.

Am Samstag (2. August) endet das Wacken Open Air 2025. Auf dem Programm standen unter anderem Saltatio Mortis, Michael Schenker, Bap und Guns N‘ Roses. Am letzten Tag des Metal-Mekkas können Fans sich noch auf Shows von Within Temptation, Machine Head und King Diamond freuen.