Oasis: XXL-Werbetafel heizt Gerüchte um USA-Tour an

Bisher stehen nur Termine in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin fest. Doch nun lassen Oasis Fans und Medien ordentlich spekulieren. Denn auf dem New Yorker Times Square ist eine Werbung von Amazon Music aufgetaucht, die den Eindruck erweckt, dass es für die Band 2025 auch in die USA gehen könnte.

Übergroße Gallaghers starren auf Passant:innen

In einem Clip des X-Accounts „Oasis Mania“ vom 2. September sieht man ein großes Eckgebäude, das von einem gigantischen LED-Bildschirm geschmückt wird. Darauf angezeigt: Die ernst dreinblickenden Brüder Noel und Liam Gallagher in Schwarz-Weiß. Das Bild stammt von dem ersten gemeinsamen Fotoshooting der Geschwister seit Jahren. Neben den beiden findet sich folgender Satz: „Wenn wir ein Plakat aufstellen müssen, um diese Jungs in die Staaten zu locken – hier ist es.“ Daraufhin erscheint das Amazon Music-Logo.

Der X-Clip von „Oasis Mania“:

Handelt es sich dabei nur um einen cleveren Marketing-Gag des Musikstreaming-Anbieters? Oder haben Oasis die Werbung bewusst an dieser Stelle platziert, um ihre Anhängerschaft in den USA auf eine baldige Tour-Ankündigung vorzubereiten? Man darf gespannt bleiben, ob die Band in den nächsten Tagen weitere Hinweise streuen wird.

Ticket-Ärger bei OASIS LIVE ’25

Falls es für die Gallaghers und das restliche noch nicht offiziell angekündigte Line-up in die Vereinigten Staaten geht, bleibt zu hoffen, dass die dortigen Fans weniger Probleme beim Kartenkauf haben werden als Menschen in UK und Irland. Stundenlang hingen viele in einer Warteschlange, um dann teils sogar ein völlig überteuertes Ticket (teilweise bis zu 355 Pfund) zu ergattern. Das hing vor allem mit dem dynamischen Preissystem des Unternehmens Ticketmaster zusammen, bei dem die Ticketpreise auch im regulären Verlauf je nach Nachfrage steigen können. Der US-Konzern gab auf Nachfrage zu, dass diese Strategie in Abstimmung mit Oasis und ihrem Management beschlossen worden sei.