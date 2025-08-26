OFF DAYS Hamburg mit Nelly Furtado: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Wetter

Italo-Pop: Die wichtigsten Songs im Überblick und zum Mitsingen

Am Mittwoch (27. August) finden in Hamburg die OFF DAYS statt. Hier alle Informationen zur Veranstaltung.

Die Konzertreihe der OFF DAYS kehrt am 27. August 2025 zurück nach Hamburg und hat einen großen Star mit im Gepäck. Die Besucher:innen können sich dieses Jahr auf einen Auftritt von Nelly Furtado im Hamburger Stadtpark freuen. Mit dabei ist außerdem die französische Singer-Songwriterin Yseult. Zwei Tage später gibt Furtado außerdem ein Konzert bei den OFF DAYS in Berlin. Alle Informationen zu der Veranstaltung in Hamburg gibt es hier.

Tickets für OFF DAYS in Hamburg: Preise & Verfügbarkeit

Die Tickets für die OFF DAYS in Hamburg sind noch nicht ausverkauft. Karten für das Event sind über Ticketmaster erhältlich. Der Preis für einen regulären Stehplatz liegt bei rund 80 Euro, während die Early-Entry-Karten 110 Euro kosten.

Konzertbeginn und Einlasszeiten im Überblick

Laut der Website der Venue beginnt die Show um 19 Uhr. Informationen zum Einlass gibt es bisher keine.

Setlist von Nelly Furtado: Diese Songs erwarten die Fans in Hamburg

Nelly Furtado ist gerade auf großer Festival-Tour. Eine offizielle Setlist für ihre Show bei den OFF DAYS in Hamburg gibt es nicht. Es kann sich jedoch an vergangenen Auftritten der Sängerin orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten sie folgende Tracks spielen:

Eat Your Man Give It To Me Do It Say It Right Get Ur Freak On (Missy Elliott Cover) Powerless (Say What You Want) Floodgate Try All Good Things (Come to an End) Broken Strings (James Morrison Cover) Turn Off the Light Hot n’ Fun / Morning After Dark I’m Like a Bird Explode Blue (yes, I love you) (YellowStraps Cover) Manos al aire Força Sexy movimiento (Wisin & Yandel cover) Love Bites Promiscious Maneater

Yseult live: Diese Tracks bringt sie mit

FUCK ME CUTE STUPID(E) GARÇON MENTAL TUNING MTV TRANCE BITCH YOU COULD NEVER ANGER Alibi (Sevdaliza cover) GASOLINA Problematic SUICIDE

Anfahrt zum Stadtpark Open Air: So kommt ihr bequem zur Venue

Die Adresse der Venue lautet: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße / Ecke Jahnring, 22303 Hamburg

Es empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der S- und U-Bahn gibt es mehrere Möglichkeiten:

S1 bis „Alte Wöhr: Von dort sind es ca. 5 Minuten Fußweg.

U3 bis „Saarlandstraße“ oder „Borgweg“. Von dort beträgt der Fußweg jeweils rund 13 Minuten.

Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, erreicht die Location am besten über die A7 oder A1. In der Nähe bietet sich das Parken im Bereich „Überseering“ in der City Nord an. Für das Navi am besten „Saarlandstraße 73“ eingeben.

Wettervorhersage für OFF DAYS Hamburg: So wird das Konzertwetter

Für die OFF DAYS in Hamburg sind mit Höchsttemperaturen von 23 Grad zu rechnen. Dabei gibt es zur Zeit der Show voraussichtlich einen Mix aus Sonne und Wolken.