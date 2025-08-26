OFF DAYS Berlin mit Nelly Furtado: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Wetter

Italo-Pop: Die wichtigsten Songs im Überblick und zum Mitsingen

Am Freitag (29. August) findet in Berlin eine von zwei Shows der OFF DAYS statt. Hier alle Informationen zur ersten Veranstaltung.

Die Konzertreihe der OFF DAYS kehrt am Wochenende des 29. und 30. August zurück nach Berlin und hat gleich mehrere Mega-Acts im Line-Up. Die Besucher:innen können sich zur Show am Freitag (29. August) auf einen Auftritt von Nelly Furtado in der Zitadelle Spandau freuen.

Mit dabei ist außerdem die französische Singer-Songwriterin Yseult und das Berliner Ensemble A Song For You. Zuvor gibt Furtado außerdem ein Konzert bei den OFF DAYS in Hamburg. Alle Informationen zu der Veranstaltung am 29. August in Berlin gibt es hier.

Tickets für OFF DAYS in Berlin: Preise & Verfügbarkeit

Die Tickets für den ersten Tag der OFF DAYS in Berlin sind noch nicht ausverkauft. Karten für die Veranstaltung sind über Ticketmaster erhältlich. Der Preis für einen regulären Stehplatz liegt bei rund 70 Euro. Außerdem gibt es das Friends-Ticket-Angebot wobei es vier Tickets zum Preis von drei gibt – pro Ticket sind das 52 Euro.

Konzertbeginn und Einlasszeiten im Überblick

Der Einlass zur Zitadelle Spandau für die OFF DAYS in Berlin beginnt um 17 Uhr. Die erste Show startet um 18 Uhr. Gegen 22 Uhr kann mit dem Ende des Festivaltages gerechnet werden.

Setlist von Nelly Furtado: Diese Songs erwarten die Fans in Berlin

Nelly Furtado ist gerade auf großer Festival-Tour. Eine offizielle Setlist für ihre Show bei den OFF DAYS in Berlin gibt es nicht. Es kann sich jedoch an vergangenen Shows der Sängerin orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten sie folgende Tracks spielen:

Eat Your Man Give It To Me Do It Say It Right Get Ur Freak On (Missy-Elliott-Cover) Powerless (Say What You Want) Floodgate Try All Good Things (Come to an End) Broken Strings (James-Morrison-Cover) Turn Off the Light Hot n’ Fun / Morning After Dark I’m Like a Bird Explode Blue (yes, I love you) (YellowStraps-Cover) Manos al aire Força Sexy movimiento (Wisin-And-Yandel-Cover) Love Bites Promiscious Maneater

Anfahrt zur Zitadelle Spandau: So kommt ihr bequem zur Venue

Die Adresse der Venue lautet: Zitadelle Spandau, Am Juliusturm, 13599 Berlin

In der Nähe der Zitadelle gibt es nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Deshalb wird empfohlen, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten – sofern auf das Auto verzichtet werden kann. Vorzugsweise sollte man mit der U7 bis zur Haltestelle Zitadelle fahren.

U-Bahn: Mit der Linie U7 bis zur Station „Zitadelle“ fahren.

S-Bahn: Mit den Linien S75+9 bis zur Station „Spandau“ fahren.

Bus: mit der Linie X33 sowie Fern- und Regionalbahn bis zur Station Bhf. Berlin-Spandau fahren.

Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 min. von Berlin-Mitte aus.

Wettervorhersage für OFF DAYS Berlin: So wird das Konzertwetter

Am ersten Tag der OFF DAYS in Berlin am 29. August sind für die Hauptstadt Höchsttemperaturen von 24 Grad angesagt. Dabei bleibt es voraussichtlich meist stark bewölkt. Die Sonne kann vereinzelnd rauskommen.