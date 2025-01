Superbloom 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Raye und mehr dabei

Bei dem Münchner Festival werden vom 30. und 31. August unter anderem auch Hozier, Tiësto & Suki Waterhouse sein.

Das Superbloom Festival geht in die nächste Runde. Eine große Rutsche an großen Namen wurden jetzt für das Open Air, was am 30. und 31. August im Münchner Olympiapark stattfindet, bekanntgegeben.

Wer live auftreten wird

Post Malone, Nelly Furtado, Hozier, Tiësto, RAYE, Suki Waterhouse, 01099, Alligatoah, Montez, $OHO BANI, Juli, Esther Graf, Conan Gray, Zaho de Sagazan, Alessi Rose, Wasia Project

Außerdem wird es Auftritte von dem Zauberduo Siegfried & Joy sowie vom Comedian Fabi Rommel geben.

Tickets

Karten können jetzt noch zum Early-Bird-Preis für 174 Euro erworben werden. Für weitere Preismodelle und Infos zum Festival gibt es auf der Website vom Superbloom.