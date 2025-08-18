Superbloom Festival erstmals im Livestream bei Amazon Music

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Amazon Music zeigt das Superbloom Festival am 30. und 31. August live aus dem Olympiapark und Olympiastadion München.

Post Malone, Shawn Mendes, Tiësto, RAYE, Esther Graf, Nelly Furtado, Juli und Hozier: Das Line-Up für das Superbloom Festival ist hochkarätig. Wer es nicht nach München schafft, kann viele Konzerte des Live-Events am 30. und 31. August nun im Stream sehen.

Erstmals bietet Amazon via Amazon Music und Prime Video viele der Konzerte als Live-Übertragung. Roger Menz, Head of Amazon Music Deutschland, sagt dazu: „Mit dem Livestream vom Superbloom Festival setzen wir unsere Mission fort, weltweit einzigartige Musik-Erlebnisse zu ermöglichen. Über Prime Video und den Kanal von Amazon Music auf Twitch bringen wir das Festival direkt zu den Fans – egal, ob sie zu Hause oder unterwegs sind. Dieses Erlebnis erstmals bei einem deutschen Festival anzubieten, ist für uns ein wichtiger Meilenstein, und wir freuen uns, sowohl internationale als auch lokale Talente einem weltweiten Publikum zu präsentieren.“

Superbloom Festival: Vielfalt pur

Neben Acts aus nahezu allen musikalischen Genres bietet das Superbloom Festival auch Gesprächsformate, Live-Podcasts, Comedyshows und Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit, Mode und Sport. Auch das soll durch die Amazon-Kooperation live abgebildet werden.

Mit Gründung im Jahr 2022 gehört das Superbloom Festival zu den jüngeren Live-Veranstaltungen in Deutschland, hat sich in wenigen Jahren aber einen exzellenten Ruf erarbeitet als Aushängeschild für innovative Festivalkonzepte, die Musik, Kunst und Lifestyle miteinander verbinden.

Zum Stream geht es HIER. Er startet am jeweiligen Festivaltag um 11.30 Uhr.