Oliver Pocher heftig kritisiert für eklige „Zuckerschnecken“-Witze

Eine Zuschauerin bangt nach Pochers Auftritt beim SWR-Sommerfestival sogar um ihren Arbeitsplatz

Oliver Pocher ist am vergangenen Samstag (18. Mai) beim SWR-Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz aufgetreten. Die Rundfunkanstalt hatte den Comedian samt seiner neuen Show „Der Liebeskasper“ für das Event gebucht. Den Programmnamen nahm er wohl etwas zu ernst, denn bei einer Zuschauerin landeten die „Jokes“ mehrfach unter der Gürtellinie. Der SWR bezieht nun Stellung zum „Pocher-Fail“.

Wie es zu der Pocher-Sexismus-Debatte kam

Nachdem Andreas Müller und Christoph Sonntag das Publikum auf dem Stuttgarter Schlossplatz bespaßt hatten, sollte Oliver Pocher den Comedy-Abend beim SWR-Sommerfestival krönen. Statt zum Lachen brachte er eine von Ihnen vermutlich beinahe den Tränen nahe, denn vor mehr als 1500 Menschen und laufenden Kameras machte er sich laufend über die Jungfräulichkeit der Frau lustig.

An die Information kam der Comedian, als er in die Runde fragte, wer, wie er es ist, neuerdings Single sei. Die besagte Frau und ihre Freundin meldeten sich per Handzeichen als eine der wenigen. Daraufhin soll Pocher samt Kameramann zu Ihnen gegangen sein, um, wie man bei Comedy-Shows sagt, etwas „Crowdworking“ zu betreiben. Zum Start wollte der Entertainer wissen, wie lange die beiden denn schon Single seien. Eine der beiden soll auf die zunächst noch harmlose Frage mit „schon immer“ geantwortet haben.

„Aber gebumst hast du schon?“, soll er hinterher geschoben haben, was die Frau verneinte. Anscheinend ein gefundenes Fressen für Pocher, der die restliche Show damit verbrachte, mehrfach auf die Jungfräulichkeit der Zuschauerin einzugehen und sie nebenbei noch zu ihrem Arbeitsplatz zu erkundigen.

Frau hat Angst um ihren Job

Um 22:30 war Oliver Pocher mit „Der Liebeskasper“ durch und die Frau ebenfalls – emotional. Nach der Show soll sie mit SWR-Schaffenden ins Gespräch gekommen sein und ihre Sorgen erklärt haben. Dass der 46-jährige Witze auf ihre Kosten gemacht hat, sei ihr egal gewesen, aber sie habe Angst, ihr Arbeitgeber könnte den unangenehmen Dialog und Pochers „Running Gags“ über ihr Sexleben mitbekommen, wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet.

Zwar strahlt der SWR die besagten Szenen nicht aus, muss er aber auch nicht, denn das machte der Comedian einfach selbst, und zwar auf seinem Instagram-Kanal. Dort postete er am Samstagabend ein Video, in dem er die beiden Frauen aus der vorderen Reihe im Netz als „Zuckerschnecken“ vorstellte und mit der Jungfräulichkeit der einen förmlich warb.

Netz und SWR sind empört

„Schämen sie sich Herr Pocher! Vieles geht und ist ok aber einiges geht NICHT!!!!“, schreibt eine Userin. „Es wird Zeit dieses Video zu löschen“, schreibt ein anderer unter Pochers Video.

In der Baden-Württemberg-Ausgabe von SWR-Aktuell vom Dienstagabend (21. Mai) hat sich der Sender offiziell von Pochers sexistischen Sprüchen distanziert. Auf der Website heißt es zudem: „Der SWR hat sich von einem Auftritt Oliver Pochers beim SWR Sommerfestival in Stuttgart distanziert. […] Für den SWR haben derartige verletzende Bloßstellungen in einem öffentlich-rechtlichen Angebot nichts verloren. Mit Pocher sollte ein Publikum angesprochen werden, das sonst nur unzureichend versorgt würde. Dieser Versuch ist in diesem Fall bedauerlicherweise Weise völlig misslungen […].“