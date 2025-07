Pedro Pascal verrät: DAS ist seine absolute Lieblingsband

The Cure :: SONGS OF A LOST WORLD

Der Schauspieler offenbart, welcher sein Lieblingssong der Band ist.

In einem aktuellen Interview hat Pedro Pascal seine Begeisterung für seine Lieblingsband zum Ausdruck gebracht. Anlass des Gesprächs war die Promotion seines Films „The Fantastic Four: First Steps.“

Pedro Pascal: Das ist seine Lieblingsband und einer seiner Lieblingssongs

Besonders angetan hat es ihm The Cure. Gefragt nach einem Song der Band, den er sich im Radio wünschen würde, nannte Pascal ohne Zögern den Klassiker „Just Like Heaven“ aus dem Jahr 1987. Auch in früheren Interviews hatte der Schauspieler seine Zuneigung zu der britischen Band erkennen lassen.

Pedro Pascal war Theater-Nerd

Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit der BBC wurde Pascal gefragt, ob er selbst einmal eine Goth-Phase durchlebt habe. „Ich habe es nicht getan. Ich wünschte, ich hätte es getan, aber ich hatte wohl einfach nicht den Mut dazu“, antwortete er und erinnerte sich daran: „Ich war wie ein kleiner Theater-Nerd. Aber ich ging auf eine Schule, wo alle Schüler der Bildenden Künste diesen Look hatten. Mit Mascara und Nagellack. Der erste Club, in den ich ging, war ein Gothic-Club, es war eine Party für Leute ab 16, und ich ging mit meinem Freund hin und wir tanzten. Wir tanzten zu The Cure.“

Weitere Liebesbekenntisse zu The Cure

Erst Anfang Juli zeigte sich Pascal bei der Premiere des Musicals „Evita“ im Londoner West End. Dabei trug er ein T-Shirt mit dem Cover der Single „Boys Don’t Cry“. Ein weiterer Verweis auf seine enge Verbindung zur Musik von The Cure.

Auch abseits von Interviews und roten Teppichen zeigt Pascal seine Verbundenheit zur Band. Im November 2024 wurde er gemeinsam mit „Fantastic Four“ Co-Star Ebon Moss-Bachrach bei einem Konzert von The Cure im Troxy in London gesichtet. Dort tanzten die beiden Schauspieler während des Auftritts der Band. Auf Instagram teilte Pascal anschließend ein Video der Performance des Songs „Plainsong“ von 1989.

In der Bildunterschrift zitierte er die Songzeile „Sometimes you make me feel / Like I’m living at the edge of the world / ‘It’s just the way I smile,’ you said“ und ergänzte: „Ich habe seit 1989 darauf gewartet, das live zu sehen.“