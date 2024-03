Oscar-Host Jimmy Kimmel: Für diese schlechten Witze hagelt es Kritik

Jimmy Kimmel brachte bei den Oscars 2024 einige geschmacklose Sprüche, für die es Kritik hagelte.

Als Oscar-Host scheint Jimmy Kimmel eine sichere Bank zu sein – das Publikum schätzt den Late-Night-Moderator und er kennt die Stars gut. Doch bei den Oscars 2024 kamen seine Witze nicht bei jedem gut an. Selbst im Publikum schienen sich einige Schauspieler unwohl zu fühlen.

Während seine Worte zum „Barbie“-Snub wohlgewählt klangen und sowohl Regisseurin Greta Gerwig als auch Schauspielerin Margot Robbie trösten sollten, gingen einige Sprüche etwas zu weit. So musste sich beispielsweise Robert Downey Jr einiges anhören. Der Schauspieler, der kurze Zeit später als bester Nebendarsteller mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, wurde von Jimmy Kimmel indirekt auf seine Drogenvergangenheit angesprochen, dem „highest point in his career“.

Robert Downey Jr blieb professionell und lächelte den Spruch weg, machte aber dennoch eine Geste, die zeigte, dass Kimmel lieber schnell mit seinem Monolog weitermachen sollte. Daraufhin folgte ein ebenso wenig geschmackvoller Spruch: „Ist das eine Dankesrede in deiner Hose oder hast du einfach einen rechteckigen Penis?“ Auf X (ehemals Twitter) kam all das nicht gut an:

Oscars 2024: Jimmy Kimmel macht geschmacklosen Witz über „The Zone of Interest“

In seinem Eröffnungsmonolog sagte der Late-Night-Host zudem: „Zum ersten Mal überhaupt sind drei fremdsprachige Filme für den ,Besten Film‘ nominiert, zwei davon mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Sandra spielt in „Anatomie eines Falls“ eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht, und in „The Zone of Interest“ eine Nazihausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebt. Während dies für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, nennt man sie in Sandras Heimat Deutschland romantische Komödien.“ Auch hier entfuhr dem Publikum eher ein Raunen als ein Lachen – und Hüller lächelte den Spruch gequält weg.

Auch Donald Trump kritisiert Jimmy Kimmel

Für Kimmel war es das vierte Mal, dass er die Oscars moderieren durfte. Der 56-Jährige war bereits 2017, 2018 und 2023 dabei. Doch noch während der Show richtete er einige Worte an Donald Trump, der sich ebenfalls im Netz über den Comedian ausgelassen hatte.

„Ratet mal, welcher ehemalige Präsident das geschrieben hat? „Isn’t it past your jail time?“, stichelt Kimmel in Hinblick auf die Uhrzeit und die aktuellen Anschuldigungen gegen Trump zurück. Immerhin: Hier kann der Moderator dann doch noch einige gute Lacher kassieren.