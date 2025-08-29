„The Last of Us“: Bella Ramsey schüttelt Kopf über Ellie-Hasser

Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im August 2025

Neu auf Amazon Prime Video: Die besten Filme und Serien im August 2025

Die Schauspielerin hat einen Rat für alle, denen die Besetzung der HBO-Serie nicht passt: „Spielt eben nochmal das Game!“

Die erste Staffel von „The Last of Us“ sorgte allgemein für Begeisterungsstürme. Schnell hieß es: die beste Videospieladaption aller Zeiten. Season zwei machte es Zuschauern allerdings etwas schwerer. Und trotz vieler Lobeshymnen vergiftete von Anfang an heftige Kritik an Bella Ramsey das Gesamtbild.

Der Ex-„Game of Thrones“-Star spielt mit Ellie eine der Hauptrollen der Videospiel-Reihe – aber vor allem für die Gamer-Szene scheint Ramsey eine absolute Fehlbesetzung zu sein. Die meisten monieren, dass die Mimin keinerlei Ähnlichkeiten mit der Figur habe und auch charakterlich anders ticke.

Die bereits im Spiel gezeigte lesbische sexuelle Orientierung wird in der Serie noch vertieft. Unter den hämischen Kommentaren über die Schauspielerin finden sich auch jede Menge homophobe Hassbotschaften.

Bella Ramsey reagiert auf Ellie-Hass

Bella Ramsey hat nun mit einer Art Schulterzucken auf die Kritik an ihrer Rolle reagiert. In einem Podcast-Interview („The Awardist“) sagte die 21-Jährige angesprochen auf den Fan-Zorn: „Ich kann sowieso nichts daran ändern. Die Serie ist bereits ausgestrahlt. Es gibt nichts, was verändert werden könnte. Deshalb finde ich, dass es keinen Sinn macht, irgendetwas davon zu lesen oder anzuschauen.“

Ramsey weiter: „Die Leute haben natürlich ein Recht auf ihre Meinung. Aber das hat keinen Einfluss auf die Serie, es hat keinen Einfluss darauf, wie die Serie weitergeht oder irgendetwas anderes. Für mich sind das zwei völlig getrennte Dinge. Also nein, ich beschäftige mich einfach nicht damit.“

All den Menschen, die lieber jemand anderes als Ellie gesehen hätten oder eine andere Inszenierung wünschten, empfahl sie lakonisch: „Spielt eben nochmal das Game.“ In der Vergangenheit ließ Ramsey indes durchblicken, dass ihr die massive Kritik zu schaffen machte.

Die Gamer-Community ist sich seit Monaten überwiegend einig, dass „Civil War“-Darstellerin Cailee Spaeny die richtige Besetzung für die zartgliedrige, aber körperlich bestimmt auftretende Ellie aus „The Last Of Us“ gewesen wäre. Allerdings verdammten auch schon viele Videospieler die Thematisierung von Homosexualität in „The Last Of Us: Part Two“. Ramsey bekennt sich offen als nonbinäre Person.

Derweil gibt es weitere Infos zur Fortführung der HBO-Serie über eine Menschheit, die durch einen aggressiven Cordyceps-Pilz an den Rand der Apokalypse gebracht worden ist. Inzwischen ist klar, dass Co-Schöpfer Neil Druckman (der auch das Videospiel mitentwickelte und dessen Entwicklungsstudio Naughty Dog mit leitet) nicht mehr als Autor oder Regisseur dabei ist. Er fungiert aber noch weiter als ausführender Produzent. Die kreative Hauptverantwortung kommt also Craig Mazin („Chernobyl“) zu.

Noch ist unklar, ob es lediglich eine weitere Staffel oder eine ergänzende vierte geben wird. HBO enthüllte aber bereits, dass aufgrund des umfassenden Produktionsprozesses nicht vor 2027 mit einer Fortsetzung zu rechnen ist.