Jetzt hat Olli Schulz auch sein neues Album angekündigt

Wie die Zeit vergeht: Drei Jahre ist es schon wieder her, dass Olli Schulz sein sechstes Album FEELINGS AUS DER ASCHE veröffentlicht hat – eine sehr persönliche, zuweilen richtige dunkle Platte. Und auch wenn er danach nicht gerade tourfaul war und obwohl Stammhörer seines Podcasts „Fest und flauschig“ mit Jan Böhmermann sicherlich widersprechen werden: Olli hat sich danach ziemlich rar gemacht. Weniger TV-Quatsch, mehr Songwriting – das galt auf jeden Fall für die vergangenen Monate. Im Januar erscheint nun endlich seine neue Platte mit dem wunderbaren Titel SCHEISS LEBEN, GUT ERZÄHLT.

Zitiert man hierzu das Presseinfo, erfährt der Leser streng genommen nichts, hat aber seinen Spaß: „Mit SCHEISS LEBEN, GUT ERZÄHLT erreicht Olli Schulz nun die Apotheose seines Liedermachertums. Nie lagen Götterdämmerung und Erleuchtung so überraschend nah beieinander, nie verzahnten sich herzzerreißende und sphärisch-fröhliche Kabinettstückchen so geschmeidig wie auf dieser Langrille. Das Format des Albums, von Schulz selbst mitunter angezweifelt und in dunklen Stunden totgesagt, erlangt nun unter des Meisters Hand eine unerwartete neue Blüte.“

Wenn Ihr uns fragt: Der Mann hat eine Meise – und wir sind irre stolz, seine Tour durch den März und frühen April mordsexklusiv präsentieren zu dürfen.

Olli Schulz auf Tour 2018 – präsentiert vom Musikexpress:

14.03. Leipzig, Conne Island

15.03. Erfurt, Stadtgarten

16.03. Hameln, Sumpfblume

18.03. Weinheim, Café Central

19.03. Mannheim, Capitol

20.03. Wiesbaden, Schlachthof

21.03. Minden, Stadttheater

23.03 Karlsruhe, Tollhaus

24.03. Dresden, Alter Schlachthof

25.03. A-Wien, Múth

27.03. Nürnberg, Löwensaal

28.03. München, Muffathalle

01.04. Köln, Gloria

03.04. Essen, Lichtburg

04.04. Bremen, Glocke

06.04. Hamburg, Laeiszhalle

08.04. Berlin, Admiralspalast

Olli Schulz‘ neues Album SCHEISS LEBEN, GUT ERZÄHLT erscheint am 2. Februar 2018 „als Digipak-CD, Vinyl-LP, Digital und im Stream“ auf Trocadero.