OneRepublic: Escape To Europe 2025 – Tickets, Termine, Vorverkauf

Fünf Konzerte zwischen September und November 2025: alle Infos zu OneRepublic

OneRepublic haben ihre „Escape To Europe 2025“-Tour durch 27 europäische Hallen angekündigt. Tourstart ist am 18. September in Dublin, danach kommen unter anderemLondon, Hamburg, Köln, Berlin, Paris, Oslo, Frankfurt sowie München, ehe die Tournee am 16. November in Lissabon ihren Abschluss feiert. Als Support Act ist Ella Henderson dabei. Die Band stellt auf Konzertreise ihr im Sommer 2024 veröffentlichtes, sechstes Studioalbum „Artificial Paradise“ vor.

ONEREPUBLIC

Escape To Europe 2025

Special Guest: Ella Henderson

Mo. 29.09.2025 Hamburg, Barclays Arena

Mi. 01.10.2025 Köln, Lanxess Arena

Do. 02.10.2025 Berlin, Uber Arena

Fr. 07.11.2025 Frankfurt, Festhalle

So. 09.11.2025 München, Olympiahalle

Telekom Prio Tickets:

Mi., 20.11.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 20.11.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 21.11.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 22.11.2024, 10:00 Uhr

Wir berichteten zuletzt:

Die beiden größten weiblichen Superstars im Duett mit Ryan Tedder von OneRepublic und Chris Martin spiel dazu Klavier? Das wäre einer kleinen Sensation gleichgekommen. Oder einem Overkill.

In einem Interview mit dem New Yorker Radiosender „Z100“ erzählte OneRepublic-Sänger Ryan Tedder im Jahr 2020, dass die beiden Sängerinnen gemeinsam auf einem neuen Stück vertreten sind, der auf „Human“ veröffentlicht werden soll. Es wäre das erste Mal sein, dass Beyoncé und Adele gemeinsam in einem Track zu hören sind.

Der Schwachpunkt an der Geschichte ist nur, dass es sich um einen müden Scherz Tedders handelte. Das erklärte ein Sprecher des Musikers nun in einem Gespräch mit CNN, nachdem die Meldung bereits um die Welt gegangen war und anscheinend auch viele Hörer verzückte.

Ryan Tedder: „Wäre das nicht eine echt heiße Kooperation?“

Tedder hatte die Fake News angeblich in einem Videointerview verraten, das hinter der Bühne beim Global Citizen Festival 2019 gedreht wurde. Auf Instagram löste der 40-Jährige die Flunkerei auf: „Ja, wir haben einen Song mit Beyonce, Adele und Chris Martin, aber ich will nicht darüber reden oder zu viel verraten.“ Zugleich bestätigte er, dass es sich um einen Witz und Sarkasmus handelte.

Allerdings ist Tedder immer noch dazu bereit, den Plan zu verwirklichen. „Wäre das nicht eine echt heiße Kooperation? Ich würde das sofort hören wollen“, ergänzte er.