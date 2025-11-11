OneRepublic live 2026: Zwei exklusive Deutschlandshows bestätigt

Die Band wird im Juli erst in Wolfsburg und anschließend in Düsseldorf auftreten. Hier alle Infos zu den Konzerten.

OneRepublic haben Lust aufs Touren und kündigen für das kommende Jahr die „From Europe With Love Tour 2026“ an. Die Konzertreihe führt die Band aus Colorado auch nach Deutschland.

Das erste Konzert findet am 16. Juli 2026 in Wolfsburg statt, das zweite zwei Tage später in Düsseldorf. In Düsseldorf wird zudem die britische Sängerin Jessie J als Supportact auftreten. Wer in Wolfsburg als Vorband auftritt, ist derzeit noch nicht bekannt.

OneRepublic: Deutschlandkonzerte 2026 im Überblick

16.07.2026 – Wolfsburg, Autostadt Open Air, Sommerfestival

18.07.2026 – Düsseldorf, Arena im Open Air Park Düsseldorf

Tickets für die „From Europe With Love Tour 2026“

Karten für die beiden Deutschlandshows von OneRepublic sind als Telekom-Prio-Tickets für Düsseldorf ab Mittwoch, 12. November 2025, ab 10 Uhr erhältlich. Der Ticketmaster-Presale für Düsseldorf startet einen Tag später, am 13. November, um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 14. November, ebenfalls um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Für Wolfsburg startet der Ticketmaster-Presale am Donnerstag, 13. November, um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf ist für Freitag, 14. November, ebenfalls um 10 Uhr vorgesehen.

In der Pressemitteilung zur Tourankündigung heißt es über die Band: „OneRepublic gehören zu den weltweit erfolgreichsten Pop-Rock-Bands und haben seit Ende der 2000er-Jahre mehrere Hits von globalem Ausmaß gefeiert. Neben ihrer Grammy-nominierten Breakthrough-Single ‚Apologize‘ landete die Gruppe aus Colorado Springs 2013 mit ‚Counting Stars‘ einen Riesenerfolg. Der Titel zählt heute mit über 3,2 Milliarden Streams auf Spotify zu den 25 meistgestreamten Songs der Plattform und ist mit über 41 Millionen Verkäufen weltweit über 70-fach Platin ausgezeichnet. Darüber hinaus landete die Band auf ihren bisher sechs veröffentlichten Alben weitere Smash-Hits, tourte um die ganze Welt und begeistert seitdem mit ihren Pop-Rock-Hymnen über Generationen hinweg.“