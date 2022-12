Openair Frauenfeld gibt die ersten Acts für 2023 bekannt

Das HipHop-Festival Openair Frauenfeld hat die erste Welle an Acts für die drei Festival-Tage vom 06. bis zum 08. Juli 2023 bekannt gegeben. Als Headliner für die einzelnen Tage sind Travis Scott (Donnerstag), Kendrick Lamar (Freitag) und Raf Camora & Bonez MC (Samstag) eingeplant. Am Dienstag (12. Dezember) wurden die ersten 30 von insgesamt 95 Künster*innen angekündigt.

Unter den ersten Artists sind neben den Headlinern auch K.I.Z, Luciano, Juju, BHZ, Nina Chuba, Edo Saiya, Paula Hartmann, Lugatti & 9ine und viele weitere aus dem deutschsprachigen Raum dabei. Auch internationalere Acts wie Aitch, Duckwrth und Ken Carson sind bereits bestätigt. Eine Liste aller bisher bekannten Namen, die auftreten werden, findet ihr unten.

Tickets für das HipHop-Festival in der Schweiz sind auch schon auf der Website und Ticketmaster erhältlich. Die erste Preisklasse ist bereits ausverkauft und die zweite kostet 309 CHF (etwa 313 Euro). Die dritte und letzte Klasse für die Tickets steht noch bevor und beträgt 339 CHF (etwa 344 Euro), wobei sich das „Ticket Plus“ bereits in der letzten Preisklasse befindet und 359 CHF (etwa 364 Euro) kostet. Die Tickets sind für alle drei Festival-Tage gültig, ab 8 Uhr am Donnerstag (06. Juli 2023) beginnt der Einlass. Information bezüglich „Green Camping“ und „Glamping“ folgen am 20. Dezember.

View this post on Instagram A post shared by Openair Frauenfeld (@openairfrauenfeldofficial)

Alle der 30 bisher bekannten Künstler*innen:

Headliner: Travis Scott, Kendrick Lamar, RAF Camora & Bonez MC

Aitch, BHZ, Gazo, Hilltop Hoods, Juju, Ken Carson, K.I.Z, Luciano, Nina Chuba, Pashanim, Trettmann

$oho Bani, Cachita, Disarstar, Duckwrth, EAZ, Edo Saiya, Liz, Lugatti & 9ine, Luvre47, Makko, Megaloh, Moritz, Paula Hartmann, Shaybo, Ski Aggu, Ziak