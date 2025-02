Oscars 2025: Auf diese Performances können sich die Zuschauer freuen

Bei den Oscars 2025 werden die Nominierten für den besten Song nicht selbst auftreten.

Die 97. Verleihung der Academy Awards am 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles verspricht ein beeindruckendes musikalisches Programm für die Zuschauer zu bieten. Ariana Grande und Cynthia Erivo, die Hauptdarstellerinnen des mit zehn Nominierungen bedachten Filmmusicals „Wicked“, werden mit einer besonderen Performance aufwarten. Zusätzlich treten Doja Cat, Lisa von Blackpink, Queen Latifah und Raye auf, um bei den Oscars 2025 für musikalische Highlights zu sorgen.

Oscars 2025: Eine Neuerung gibt es

Eine bemerkenswerte Änderung in diesem Jahr betrifft die Kategorie „Bester Song“: Die nominierten Lieder werden nicht live aufgeführt. Stattdessen präsentieren die Songwriter persönliche Einblicke und Hintergründe zu ihren Werken.

In der Kategorie „Bester Song“ konkurrieren unter anderem Elton John und Brandi Carlile mit „Never Too Late“. Für die „Beste Filmmusik“ ist Volker Bertelmann für „Conclave“ nominiert; er gewann bereits vor drei Jahren einen Oscar für „Im Westen nichts Neues“.

Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 2. auf den 3. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Nominierten der Musik-Kategorien bei den Oscars 2025 im Überblick:

Beste Filmmusik

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Bester Filmsong

El Mal – Emilia Pérez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Perez

Never too Late – Elton John: Never too Late

Karla Sofía Gascón: Kontroverse Oscar-Chance

Die Oscar-Nominierte in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin, Karla Sofía Gascón, ist auf den Social-Posts und Postern der Award-Kampagne zu „Emilia Pérez“ kaum noch zu sehen. Stattdessen ist Zoë Saldaña verstärkt sichtbar, die auch für einen Oscar als Beste Nebendarstellerin aufgeführt ist.

Der Grund dafür könnten die früheren Äußerungen islamophober und rassistischer Natur der Schauspielerin auf X sein. Zwar entschuldigte sich Karla Sofía Gascón inzwischen öffentlich dafür – von der Werbekampagne ist sie dennoch als Protagonistin herausgenommen worden. Laut „Variety“ wurde Karla Sofía Gascón angeblich von Netflix und der PR-Firma von jeglicher Kommunikation ausgeschlossen. Lediglich über den Mittelsmann der „United Talent Agency“ Jeremy Barbar würde sie von Neuigkeiten unterrichtet werden. Außerdem finanziert „Netflix“ angeblich auch nicht mehr die Flüge zu den Award-Shows oder ihr Styling für die Veranstaltungen. Neuesten Berichten zufolge wird sie aber dennoch bei den Oscars 2025 dabei sein.