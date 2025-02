SAG Awards 2025: „Konklave“ räumt ab, „Wicked“ geht leer aus

Der Vatikan-Thriller „Konklave“ entwickelt sich in Hollywood immer mehr zum Oscar-Favoriten.

Das kirchenpolitische Drama „Konklave“ von Edward Berger hat am Sonntagabend (23.02.) bei den SAG Awards den Hauptpreis für das beste Schauspielensemble gewonnen. Die Top-Besetzung mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini wurde von den Mitgliedern der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für ihre herausragende Teamleistung ausgezeichnet.

„Konklave“ setzt sich durch

Rossellini widmete ihre Worte Papst Franziskus, der derzeit im Krankenhaus behandelt wird, und wünschte ihm eine „rasche Genesung“. Fiennes nutzte seine Dankesrede indes, um die Kraft der Gemeinschaft zu betonen: Die Ehrung stehe für die Community und ihre „überragende Bedeutung für unsere Arbeit und für die Welt“. Dass „Konklave“ als einer der Top-Kandidaten für die Oscars gehandelt wird, ist keine Überraschung. Schon Mitte Februar konnte der Film bei den britischen BAFTAs vier Auszeichnungen abstauben, darunter auch den Preis für den besten Film.

SAG Awards 2025: Weitere Gewinner des Abends

Für einen der größten Überraschungsmomente sorgte Timothée Chalamet, der als bester Schauspieler für seine Darstellung von Bob Dylan in „A Complete Unknown“ ausgezeichnet wurde. Damit ließ er Adrien Brody („Der Brutalist“), der als Favorit galt, hinter sich. Beide Schauspieler sind auch für die Oscars nominiert.

Demi Moore konnte sich als beste Schauspielerin für ihre Rolle in „The Substance“ durchsetzen.

Bei den Nebenrollen triumphierten Kieran Culkin („A Real Pain“) und Zoe Saldaña („Emilia Pérez“), die sich mit weiteren Auszeichnungen als starke Oscar-Kandidaten positionierten.

Eine herbe Enttäuschung gab es für die Macher der romantischen Dramedy „Anora“, die nach Erfolgen bei den Critics Choice, Producers Guild, Directors Guild und Independent Spirit Awards leer ausging. Auch der hochgehandelte Musicalfilm „Wicked“ konnte trotz fünf Nominierungen keinen einzigen Preis mit nach Hause nehmen.

„Only Murders in the Building“ konnte überraschend als bestes Comedy-Ensemble triumphieren und sich gegen Favoriten wie „The Bear“ und „Hacks“ durchsetzen. Martin Short erhielt zudem die Auszeichnung als bester Darsteller in einer Comedy-Serie, konnte sie aber aufgrund einer COVID-Erkrankung nicht persönlich entgegennehmen.

Die SAG Awards gelten als wichtige Wegweiser für die Oscar-Verleihung, da Schauspielerinnen und Schauspieler die größte Wählergruppe bei den Academy Awards stellen. Ob sich die gestrigen Sieger auch bei den Oscars durchsetzen, zeigt sich am kommenden Sonntag (02.03.).