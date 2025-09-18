Direktor Levy teilt erstes Foto von Dreharbeiten des neuen „Star Wars“-Films

„Star Wars: Starfighter“ steckt mitten in den Dreharbeiten. Der Film mit Ryan Gosling soll im Mai 2027 in die Kinos kommen.

Shawn Levy, der Direktor des neuen „Star Wars“-Films, hat ein erstes Bild von den Dreharbeiten mit Ryan Gosling geteilt. Er zeigt Gosling und Co-Star Flynn Gray auf einem Boot im Mittelmeer bei Sardinien.

Hier das erste Foto der Dreharbeiten anschauen:

Kinostart im Mai 2027

Dass Ryan Gosling in dem Film „Star Wars: Starfighter“ den Protagonisten spielen wird, wurde im April nach Monaten von Spekulationen von Seiten der Fans bekannt gegeben. Wie „NME“ berichtet, spielt der Film fünf Jahre nach „Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) und die Produktion begann letzten Monat.

In einer Pressemitteilung auf der offiziellen „Star Wars“-Website heißt es, der Film sei „ein völlig neues, eigenständiges Abenteuer“ und „eine völlig originelle Geschichte, die in einer Zeit spielt, die in „Star Wars“ noch nie zuvor erkundet wurde“. Der Kinostart ist für den 28. Mai 2027 geplant.

Kürzlich hatte Simon Bird, bekannt aus „The Inbetweeners“, bekanntgegeben, dass er zur Besetzung des neuen „Star Wars“-Films hinzustoßen werde. Bestätigt sind außerdem die Darsteller Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre und Amy Adams.

Levy: „Ich empfinde tiefe Aufregung und Ehre“

Filmdirektor Levy hatte zuvor laut „NME“ über den Film gesagt: „Ich empfinde tiefe Aufregung und Ehre, jetzt, wo wir mit der Produktion von ‚Star Wars: Starfighter‘ beginnen. Von dem Tag an, an dem mich (Produzentin) Kathy Kennedy anrief und mich einlud, ein originelles Abenteuer in dieser unglaublichen Star Wars-Galaxie zu entwickeln, war diese Erfahrung für mich sowohl kreativ als auch persönlich ein wahrgewordener Traum.“

Er fuhr fort: „Star Wars hat mein Gespür dafür geprägt, was Geschichten bewirken können, wie Charaktere und filmische Momente uns für immer begleiten können. Diese erzählerische Galaxie mit so brillanten Mitarbeitern auf und abseits der Leinwand zu betreten, ist der Nervenkitzel meines Lebens.“

Levys vorheriger Disney-Film – „Deadpool & Wolverine“ von Marvel Studios – lieferte laut „NME“ ein weltweites Einspielergebnis von 1,33 Milliarden US-Dollar ab. Er war damit der erfolgreichste Film mit R-Rating aller Zeiten.