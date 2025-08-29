Ryan Gosling beginnt Dreharbeiten zu „Star Wars: Starfighter“

Ryan Gosling dreht „Star Wars: Starfighter“ – Bilder mit Flynn Gray wurden jetzt veröffentlicht.

Schauspieler Ryan Gosling hat mit den Dreharbeiten zu „Star Wars: Starfighter“ begonnen. Gosling übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch als Executive Producer beteiligt. An seiner Seite spielen unter anderem Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings und Amy Adams.

Offenbar wurde nun auch das Fahrzeug enthüllt, mit dem Gosling im Film unterwegs sein wird. Gemeinsam mit dem aufstrebenden Kinderschauspieler Flynn Gray posiert er vor einem Landspeeder, der stark an das ikonische Fahrzeug aus „Star Wars: A New Hope“ (1977) erinnert. Am Donnerstag veröffentlichte der offizielle Star-Wars-Account das Schwarz-Weiß-Bild auf Instagram.

Produktion und Crew

Flynn Gray, der bereits im Bild neben Gosling zu sehen ist, wird laut „Variety“ offenbar eine zentrale Rolle übernehmen. Das Drehbuch stammt von Jonathan Tropper („The Adam Project“). Shawn Levy und Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy produzieren den Film gemeinsam. Regisseur Shawn Levy hält die Details zur Handlung streng unter Verschluss. Bekannt ist bisher nur, dass „Starfighter“ eine eigenständige Geschichte in der Star-Wars-Galaxie erzählt. Der Film soll am 28. Mai 2027 in die Kinos kommen.

Levy über den Produktionsstart

Levy äußerte sich in der offiziellen Pressemitteilung von Lucasfilm begeistert über den Start der Produktion: „Ich fühle eine tiefe Freude und Ehre, dass wir mit ‚Star Wars: Starfighter‘ beginnen. Seit dem Moment, als Kathy Kennedy mich anrief und einlud, ein originelles Abenteuer in dieser unglaublichen Galaxie zu entwickeln, ist diese Erfahrung ein kreativer und persönlicher Traum, der wahr wird.“

„Starfighter“ spielt fünf Jahre nach „Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker“ und markiert die Rückkehr der Saga auf die große Leinwand, ein Jahr nach dem für Mai 2026 geplanten Kinostart von „The Mandalorian and Grogu“. Lucasfilm verspricht ein neues, eigenständiges Abenteuer, das sowohl Fans als auch Neulinge in die bekannte, aber erweiterte Galaxie entführt.

