Sandra Hüller macht einen neuen Film mit Ryan Gosling 

Hüller soll neben dem „Barbie“-Darsteller die Hauptrolle in „Project Hail Mary“ übernehmen.

Die vergangenen Monate waren bereits ein voller Erfolg für Sandra Hüller. Nachdem die Schauspielerin sowohl in „Anatomie eines Falls“ und „Zone of Interest“ die Hauptrollen übernahm, erhielten beide Werke auch eine Oscar-Nominierung 2024 in der Kategorie „Bester Film“. Nun soll die gebürtige Thüringerin an einem Hollywoodfilm mit Ryan Gosling arbeiten, der im März 2026 erscheinen soll.

Ein Lehrer im Weltall

Laut Berichten von „Deadline“ soll es sich bei dem Werk um ein Sci-Fi-Werk namens „Project Hail Mary“ handeln, der auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir basiert. In Deutschland ist das Buch als „Der Astronaut“ bekannt. Inhaltlich geht es um den Lehrer Ryland Grace (gespielt von Ryan Gosling), der plötzlich in einem Raumschiff aufwacht, ohne sich zu erinnern, wer er ist oder wie er genau dahin gekommen ist. Während seiner Mission, die Erde vor einer astronomischen Katastrophe zu bewahren, trifft Grace auf einen Außerirdischen, der ebenfalls seine Spezies vor demselben Schicksal zu beschützen versucht. Welche Rolle Sandra Hüller in dem Film einnehmen wird, nannte die Quelle nicht.

Sandra Hüller und Ryan Gosling trafen bereits bei den Oscar-Verleihungen 2024 aufeinander. Während Gosling für den besten Nebendarsteller in „Barbie“ nominiert war, räumte Hüller fast den Preis für die beste Hauptdarstellerin in „Anatomie eines Falls“ ab. Zwar gingen die beiden Darsteller leer aus, doch es bleibt spannend, was aus dem neuen Werk wird. Ob der Streifen am selben Veröffentlichungsdatum in die deutschen Kinos kommt, ist bislang unklar.